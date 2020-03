NBA opent digitaal helploket

De NBA heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus de twee lopende campagnes stopgezet. In plaats daarvan is op de website de pagina NBA Helpt geopend, waar accountants met vragen terechtkunnen.

De past gestarte MKB-campagne is in de ijskast gezet. ‘Door de maatregelen van de regering hebben veel vooral kleinere MKB-ondernemers het moeilijk of gaan onzekere tijden tegemoet. Enerzijds begrijpen we heel goed dat juist in deze ingewikkelde tijden veel ondernemers er bij gebaat zijn als ze een goede accountant hebben. Maar onze campagne had een iets andere boodschap en die zou onder de huidige omstandigheden makkelijk verkeerd kunnen worden begrepen.’ Ook de campagne rondom scholieren is gestopt. ‘We kunnen nu niet de lessen en de ondersteuning bieden die we willen. Daarom verplaatsen we de NBA Impact Challenge naar het begin van het nieuwe school- en studiejaar. Voor scholieren en studenten die al begonnen waren met de NBA Impact Challenge wordt een oplossing gezocht.’

NBA Helpt

De NBA is op de eigen website het project NBA Helpt gestart. ‘Daar kunnen alle leden – of ze nu MKB-accountant, AiB’er, internal auditor, controlerend accountant of overheidsaccountant zijn – terecht met vragen of zorgen. Daarnaast komt er een platform waar leden best practices kunnen delen. Actuele informatie, zoals updates van het Audit Alert Corona, zijn ook via NBA Helpt makkelijk te vinden.’

Overleg met Belastingdienst

Veel vragen komen binnen over het aanvragen van uitstel van betaling van belastingschulden. ‘Denk aan: welke werkzaamheden moet ik als accountant uitvoeren, is er een template, is het een assuranceopdracht en dergelijke. Op dit moment kunnen wij deze vragen niet goed beantwoorden. Wij zijn in overleg met de Belastingdienst over dit onderwerp en het product dat door de Belastingdienst van de accountant verwacht wordt. Wij verwachten in de loop van dinsdag hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Voor de meeste belastingschulden geldt dat de deadline voor de betaling 31 maart aanstaande is. Dit betekent dat er nog tijd is om een en ander op een goede manier te regelen.’

Bron: Accountant.nl/NBA