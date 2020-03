Werkgevers en vakbonden tevreden over nieuwe crisismaatregelen

Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden reageren positief op de nieuwe miljarden kostende economische maatregelen die het kabinet dinsdagavond aankondigde. ‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet’, melden MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie. ‘Komende dagen moeten we met elkaar bekijken of dit ook in de praktijk en snel genoeg voldoende soelaas biedt, nu bij veel ondernemers de zaak compleet is stilgevallen.’

De ondernemersorganisaties waren vanwege alle signalen uit de verschillende branches sinds vorige week in crisisoverleg met de overheid. ‘Samen met de andere sociale partners zijn ook concrete voorstellen gedaan om schade aan banen en de economie te voorkomen. Het is goed een deel van die voorstellen nu terug te zien. Dit geeft ondernemers het gevoel dat we zij aan zij staan om dit corona-spook te verslaan. Het blijft de komende tijd echter aankomen op eendracht en daadkracht, want dit is nog lang niet voorbij’, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Specifieke sectoren

‘Met verschillende specifieke sectoren en het kabinet moeten we kijken wat misschien extra nodig is of waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om zaken te versnellen. Met het kabinet is ook afgesproken dit eventueel later aan het pakket toe te voegen als dit nodig mocht blijken’, aldus de ondernemersorganisaties.

Vakbonden

Ook vakbewegingen als FNV, CNV en VCP zijn blij met de maatregelen van het kabinet. FNV-voorman Han Busker spreekt van goede maatregelen waarin het behoud van werk en inkomen centraal staat. Volgens de VCP is het kabinet ervan doordrongen dat het nu draait om vertrouwen en zekerheid. Ook CNV spreekt van mooie zekerheid in onzekere tijden. Volgens FNV is het heel goed dat de maatregelen niet alleen gelden voor mensen in vaste dienst, maar ook voor mensen met onzekere contracten en zzp’ers. CNV-voorzitter Piet Fortuin wijst erop dat de rekening van de crisis door de loondoorbetaling niet op het bordje van de werknemers komt te liggen. Voor hem zijn de maatregelen voor flexwerkers, zoals uitzendkrachten, nog een wel punt van zorg. Dit moet volgens CNV goed worden uitgewerkt. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein heeft het kabinet goed naar de oproep van werknemers en werkgevers geluisterd om de banen en economie overeind te houden en de financiële gevolgen van deze crisis zoveel mogelijk te beperken.

Bron: MKB-Nederland/ANP