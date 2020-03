Financieringsplatform October schort aflossingen drie maanden op

Het Europese MKB-financieringsplatform October heeft voor alle bedrijven die er een lening hebben lopen de kapitaalaflossingen drie maanden opgeschort in verband met de coronacrisis.

Het uitstel betreft in totaal leningen van 523 MKB-bedrijven. Het besluit geldt uniform voor alle kredietnemers in de landen waar October actief is: Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland. ‘Kredietnemers hoeven niet aan te tonen dat zij geraakt worden door de gevolgen van COVID-19.’

Geen fee

Ook de maandelijkse fee hoeft niet te worden betaald. Volgens October hebben de particuliere en institutionele investeerders erover gestemd en zich achter het initiatief geschaard. Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland: ‘Het spreekt ontzettend voor de investeerders die bij October zijn aangesloten dat zij in deze roerige tijden aan deze spreekwoordelijke frontlinie komen staan. Hun bereidheid om nu steun te bieden aan bedrijven om hun liquide middelen en werkgelegenheid te behouden, is essentieel voor de economieën van Europa.’

De maatregel staat verder los van eventuele steunmaatregelen die afzonderlijke regeringen in de komende weken nog gaan nemen. Het opschorten van de kapitaalaflossingen heeft ook gevolgen voor het management van October, dat tot nu toe zelf € 12 miljoen heeft geïnvesteerd.

Grens 2,5 miljoen bij banken

Banken maakten eerder bekend dat MKB-bedrijven met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar aflossingsuitstel krijgen. Zo’n limiet hanteert October niet. Banken willen wel aangetoond zien dat het bedrijf in de kern gezond is; ook die voorwaarde geldt niet bij het platform.