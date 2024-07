Update NBA Alert 45

De verzwaring van de sanctiewetgeving voor het verlenen van accountancydiensten aan Rusland gaat niet in op 20 juni maar op 30 september 2024.

Tot 30 september nog mogelijk diensten te verlenen met Rusland

Op 24 juni jl. heeft de Raad van de EU de Verordening (EU) 2024/1745 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren gepubliceerd. In de Verordening valt te lezen dat de uitzonderingsmogelijkheid nog van kracht is tot 30 september 2024.

Voor accountants houdt dat in dat zij tot die datum nog diensten kunnen verlenen met in Rusland gevestigde organisaties. Het gaat dan om organisaties waarover Nederlandse (of andere binnen de EU gevestigde) organisaties control hebben door eigendom en/of zeggenschap.

De NBA past hiervoor Alert 45 aan. En, gezien de binnengekomen vragen over paragraaf 3.2.3 over Nederlandse entiteiten met een Russische moeder, verduidelijkt de beroepsorganisatie ook de tekst van die paragraaf.