Urencriterium blijft gelden in steunmaatregel ZZP’ers

Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft de details van de corona-noodvoorziening voor ZZP’ers op een rijtje gezet. Daaruit blijkt dat het urencriterium van kracht blijft: alleen zelfstandigen die minimaal 1.225 uur aan hun bedrijf besteden, kunnen een aanvraag doen.

De Noodvoorziening Bbz (ook wel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) voorziet in een uitkering voor drie maanden, waarbij

geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets geldt. Aanvragen moeten bij de gemeente worden gedaan. ‘Omdat nog geen enkele gemeente de eisen weet van de speciale Bbz, maar wel alvast ondernemers de aanvraag wil laten doen, gebruiken nu veel gemeenten nog hun oude aanvraagformulier voor de reguliere Bbz. In de reguliere Bbz is o.a. partnerinkomen en levensvatbaarheid van het bedrijf wel een vereiste. Daarom worden die vragen nog wel gesteld, maar zullen ze voor de speciale Bbz-regeling niet meetellen. Uiteindelijk zullen deze vragen, bij het toekennen van een speciale Bbz-uitkering worden genegeerd.’

Urencriterium ter discussie

Omdat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart geldt, is direct aanvragen niet nodig. Het gaat om een aanvulling op het persoonlijke inkomen uit onderneming van maximaal € 1.500 netto per maand. Er moet wel inkomensschade zijn als gevolg van de coronacrisis. ZZP Nederland geeft aan dat het urencriterium wel een voorwaarde blijft, maar dat de organisatie het daar niet mee eens is. ‘Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.’ ZZP Nederland wil ook weten hoe het met de deeltijd-ZZP’ers zit, die deels werknemer zijn, en met DGA’s.

Er kan ook een bedrijfskrediet worden aangevraagd bij de gemeente. Dat bedraagt maximaal € 10.157, met uitgestelde aflossing. ‘De rente zal lager worden dan nu gebruikelijk is bij de Bbz.’

Noodloket nog niet open

Daarnaast is er het noodloket voor direct getroffen sectoren, waar zelfstandigen een eenmalige gift van € 4.000 kunnen krijgen om lopende bedrijfskosten te compenseren. Een van de voorwaarden is dat het gaat om een fysieke inrichting buitenshuis. ‘Over deze definitie gaan we nog in gesprek met het ministerie.’

Het RVO voert de regeling uit, maar het noodloket is nog niet open.

Uitstel omzetbelasting

ZZP Nederland wijst er nog op dat bij uitstel aanvragen voor de omzetbelasting moet worden aangetoond dat er sprake is van al bestaande betalingsproblemen en dat die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.

Voorzitter Maarten Post van ZZP Nederland roept in het FD overigens gemeenten op om te stoppen met het behandelen van aanvragen, als zij daar al mee begonnen zijn. Omdat de uitwerking nog niet helemaal rond is, kunnen ze verkeerde verwachtingen wekken, vreest hij.