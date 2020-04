Vliegtaks aangenomen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met een vliegtaks. Nederlandse vliegvelden betalen vanaf volgend jaar 7 euro per vertrekkende passagier aan de schatkist.

Mitsen en maren

De belasting wordt op 1 januari 2021 ingevoerd, mits er een Europese belasting is op deze datum. Vanwege de enorme malaise in de luchtvaartsector door het coronavirus sluit staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) niet uit dat de invoering van de vliegtaks op een later moment zal worden geheven. De D66-bewindsman heeft daar echter nog geen definitieve knoop over doorgehakt.

Nauwelijks effect

Vliegen is – anders dan autorijden of treinreizen – wereldwijd vrijgesteld van accijns en btw. Met de vliegtaks komt daar nu dus een verandering in. Criticasters denken echter dan 7 euro per kaartje geen enkel effect op de omvang van het vliegverkeer zal hebben. Ook geldt de belasting niet voor overstappers. Bureau CE Delft berekende dat de vliegtaks het aantal vertrekkende passagiers met nog geen procent zal drukken en het aantal vluchten nog niet met een half procent. De CO2-emissie van luchtverkeer via Nederlandse luchthavens zal met nog geen procent afnemen. Daartegenover staat dat de binnenlandse bestedingen met 0,3 promille zullen toenemen