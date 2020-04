In zijn scriptie beschreef Sebastian Visser, directeur bij NUWEA, ruim acht jaar geleden al verschillende businessmodellen voor de accountant van de toekomst. Inmiddels is hij bij NUWEA met een van die modellen aan de slag gegaan. En dat legt het bedrijf geen windeieren.

Welke businessmodellen passen bij de accountant van de toekomst?

‘Ik heb drie modellen beschreven. De eerste is de specialist. Dat is het kantoor dat er bijvoorbeeld voor kiest alleen audits te doen of dat alleen werkt voor een specifieke branche. Het tweede model is het efficiënte administratiekantoor. Dat kantoor automatiseert alle processen. Het derde businessmodel is de zogenoemde “huisartsenpraktijk”. De accountant is dan de gekwalificeerde adviseur op een breed terrein.’

Welk model past het best bij NUWEA?

‘Je kunt ons zien als de huisartsenpraktijk. Wij doen fiscale en juridische zaken, personeel, HR en uiteraard de boekhouding. Voor overnametrajecten, fiscale vraagstukken en dat soort zaken maken we gebruik van de specialisten bij WEA Noord-Holland, de maatschap waaronder NUWEA valt. Zo kunnen we snel schakelen. Dat vind ik ook onze toegevoegde waarde.

NUWEA is een one-stop shop. Om dit te zijn, moet de basishygiëne wel op orde zijn. Dat betekent het automatiseren en digitaliseren van je administratie. De tijd die je daarmee bespaart, kun je gebruiken om je te specialiseren in een andere dienstverlening. Yuki vormt een belangrijk onderdeel van onze basis. Het is dankzij Yuki dat onze administratie op orde is. We hebben dit jaar natuurlijk niet voor niets de Operational Excellence Award gewonnen (red: Yuki-award voor het kantoor dat het meest uitblinkt in de dienstverlening aan klanten). Dat zegt genoeg.’

Aan welke andere diensten moeten we dan denken?

‘Er is momenteel een stagiair met een scriptie bezig om te kijken of we de winstadviseur kunnen implementeren. Dat is één dienst. Daarnaast groeien we enorm en krijgen we dus steeds meer data tot onze beschikking. Daar willen we wat mee gaan doen: combineren, benchmarken, prognosticeren. Dat soort zaken. Ook gaan we steeds meer op het ICT-vlak zitten; we bouwen koppelingen en adviseren steeds meer over de operationele kant van ICT.

Daarnaast proberen onze medewerkers ook veel meer met de ondernemer te gaan zitten om samen korte- en langetermijnbeslissingen te nemen. Daar is namelijk ruimte voor wanneer je administratie actueel is. We hebben momenteel een tijdigheid van 95%, de klanttevredenheid scoort een 8,9, en de automatiseringsgraad is 70%!



Klanten moeten in hun administratieve proces natuurlijk wel de toegevoegde waarde zien. Ook daar zijn we druk mee bezig. We kijken wat we nog meer kunnen om de klant te ontzorgen. Bijvoorbeeld het debiteurenbeheer uit handen nemen.’

Hoe ziet jullie klantenkring eruit?

‘NUWEA bestaat sinds 2017 en valt onder WEA Noord-Holland. In het begin zijn enkele klanten van WEA Noord-Holland overgezet naar NUWEA. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer nieuwe klanten, tot wel drie à vier per week. Dat ging heel snel. Nog steeds groeien we flink door. Voorheen kwam 90% van onze klanten van WEA Noord-Holland, nu is dat heel anders. Dat komt vooral omdat we duidelijk zeggen dat we ons richten op het automatiseren van de administratie. Dat heeft een aanzuigende werking. Onze klanten komen van heinde en ver. Vaak zijn ze enthousiast geworden door een collega-ondernemer. Yuki draagt zeker bij aan het enthousiasme, vooral als we het platform laten zien. De scan- en herkenfunctionaliteit, de app, 24/7 inzicht, de verkoopmodule, de monitor, de bankenkoppeling en het eigen Yuki e-mailadres waar ze hun factuur naartoe moeten sturen. Ondernemers die hun onderneming serieus nemen, vinden deze functionaliteiten fantastisch.’

Hoe hou jij je klanten tevreden?

‘Mijn doel is om ondernemers weer plezier te laten krijgen in de financiën rondom hun administratie en hun onderneming. Door de boekhouding te automatiseren hebben ondernemers constant inzicht in hun administratie. Hoe staat het met hun openstaande debiteuren? Hoeveel geld krijgen ze nog? Wat moeten ze nog betalen? Hun relatiebeheerder ziet deze gegevens ook, die is nog meer betrokken. Het contact wordt dus veel intensiever. Het is ook grappig om te zien dat je nu heel andere vragen krijgt. Vragen als “Moet ik alvast dividend uitkeren?” of “Ik zie in mijn administratie dat het eigenlijk best wel goed gaat, moet ik in de bv?”. Het is echt een wisselwerking. Beide partijen kunnen veel sneller schakelen.

Klanten vinden het ook fijn dat wij transparant zijn. Wij werken met een vast maandbedrag. Ik bereken het vaak op basis van het aantal transacties en dan nog het extra werk. Voor de personeelsadministratie rekenen we ook gewoon vaste bedragen per salarisstrook, per maand. En als er een creditkaart of kas is, rekenen we daar een vast bedrag extra voor. Maar allemaal heel transparant. Als ik Yuki aan klanten toon, zeg ik altijd: “Alles wat ik je laat zien, zit er ook in.” Dat is dus de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte omzetbelasting, onze hulp en de verwerking van de administratie. Dan is het voor ons de uitdaging die automatisering naar 90% te helpen, zodat we er ook werkelijk weinig tijd aan kwijt zijn.’

Momenteel is de wereld van slag door het coronavirus. Hoe reageren jullie klanten op deze crisis?

‘Wij hebben veel horecaondernemers als klant, en daar merk je toch wel lichte paniek en onduidelijkheid. Die onduidelijkheid is natuurlijk het meest vervelend. Het werk ligt gewoon stil. De betaling van huur, gas, water, licht en personeel gaat door, maar er zijn geen inkomsten. Mensen zijn onzeker. Wanneer kan de zaak weer open?’

Wat doen jullie om jullie klanten te helpen in deze tijd?

‘We krijgen heel veel vragen van ondernemers over wat ze moeten doen. De maandag na de eerste persconferentie hebben wij meteen al onze klanten gebeld die in die getroffen groep vallen en geadviseerd de werktijdverkorting aan te vragen. Inmiddels hebben we, samen met WEA Noord-Holland, een commissie opgesteld die vragen over de coronamaatregelen beantwoordt. Vragen van ondernemers, maar ook van onze eigen medewerkers.



Het beste advies dat ik momenteel aan onze klanten kan geven, is om een beetje op elkaar te letten. Daarnaast adviseer ik om het bedrijfseconomisch proberen op te lossen. Ga bijvoorbeeld met de verhuurder van je pand om tafel. We hebben klanten die vorig jaar zijn begonnen of een onderneming hebben overgenomen voor aardig wat geld. Dan is dit wel wrang. Zij moeten alle financiële maatregelen aangrijpen en daar ook slim mee omgaan. In deze periode is het zo van belang dat je liquiditeit in handen hebt.’