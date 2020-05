Corona | Wiebes en Keijzer over steunpakket 2.0: ‘We kunnen niet iedereen redden’

Het nieuwe steunpakket voor bedrijven dat het kabinet vanaf 1 juni biedt, zal minder ruimhartig zijn en meer inspelen op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Dat valt op te maken uit een interview dat het AD had met minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

De crisis is serieus, geeft Wiebes aan. ’15 tot 20% van de bevolking zit nu aan de een of andere vorm van overheidssteun. Dat is niet eerder voorgekomen buiten oorlogstijd’, zegt Wiebes. En de vooruitzichten zijn niet goed, aldus Keijzer: ‘Het kan historisch slecht worden.’ Het nieuwe steunpakket, dat 1 juni zou moeten ingaan, laat langer op zich wachten omdat de omstandigheden anders zijn, zegt Wiebes. ‘Het eerste noodpakket was een soort bazooka. Er is in twee weken iets uit de grond gestampt waar je normaal een jaar voor neemt. Nu zijn er allerlei wensen van het parlement en ondernemers om meer rekening te houden met ieders problemen. Tegelijkertijd kunnen we niet met een regeling komen die zó ingewikkeld is dat bedrijven maanden moeten wachten op hun geld. Dat is een enorme zoektocht. Niet alles kan. Maar snelheid staat ook in het nieuwe pakket voorop. De computer moet het kunnen uitvoeren.’

Ondernemers moeten leniger worden

Mogelijk zal het steunpakket minder zijn gericht op de individuele kleine ondernemer, laat Wiebes doorschemeren. ‘Het kabinet gaat nu niet ineens een hele sector opgeven. Maar we moeten niet alleen zorgen dat bedrijven door deze periode heenkomen. We moeten ook zorgen dat ondernemers leniger worden. Zolang het virus er is, kunnen zaken wel open, maar op een andere manier. Maar de economie van morgen zal niet meer die van gisteren zijn. De winkelstraten, ons reisgedrag, het woon-werkverkeer, het zal allemaal niet meer terugkeren naar zoals het was.’ Eigen verantwoordelijkheid van ondernemers zal meer centraal komen te staan: ‘Het kabinet kan niet alles verzinnen. Dat is ook een verantwoordelijkheid die ondernemers nemen. Kun je andere openingstijden nemen? Je terras uitbreiden? Kan ik andere dingen doen om omzet te genereren? Onderschat hen niet. Ik zie met tranen van geluk hoe zij zich aanpassen. Ik ken een standbouwer die zonder werk zat en nu werkplekken verbouwt.’

Volgens Keijzer moet er anders gedacht gaan worden. ‘In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld heel gewoon dat je na je eten direct de rekening krijgt omdat er wordt gedineerd in twee shifts. Dat is wel even wennen, misschien is dat hier ook een manier van werken.’

Niet iedereen redden

Strengere voorwaarden voor de steun liggen wel in het verschiet: ‘Onder normale economische omstandigheden zijn er ook bedrijven die het niet redden. Dat is nu niet anders. We kunnen niet iedereen redden. We willen een noodpakket voor in essentie gezonde bedrijven’, geeft Keijzer aan. Daarnaast komt de focus meer te liggen op het op de langere termijn overleven van bedrijven. ‘Wat we willen is dat we én zoveel mogelijk banen behouden én ondernemers de kans geven zich in te stellen op de nieuwe realiteit. Hoe dat moet, dat blijft een zoektocht’, geeft Wiebes aan. Keijzer wijst op de vele kleine bedrijven met maximaal dertig mensen. ‘Die kijken naar hun kosten en vragen zich af hoe ze overeind kunnen blijven. Het is in het belang van de werkgelegenheid dat die bedrijven het redden.’

Nieuwe manieren zoeken

Wiebes geeft aan dat de economische groei al op zijn eind liep: ‘De groei was te laag om al onze wensen en de kosten van de vergrijzing te betalen. Dat ging ten koste van ons inkomen, voor een heleboel huishoudens een stilstand in koopkracht. De noodzaak om te investeren in dingen waar we meer geld mee verdienen is alleen maar toegenomen: innovatie, toponderwijs. Daar moeten we een been bijtrekken. De beste manier om al dat banenverlies en die oplopende staatsschuld op te vangen, is nieuwe manieren zoeken om geld te verdienen.’

