Corona | Ruime verdrievoudiging bijstand zelfstandigen door Tozo

Van februari op maart 2020 is het aantal zelfstandigen met een gemeentelijke uitkering om in het levensonderhoud te voorzien meer dan verdrievoudigd als gevolg van de invoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Sterke toename aantal zelfstandigen met bijstand

Eind maart 2020 waren er bijna 14 duizend zelfstandigen met een uitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zowel in januari als in februari ging het nog om 3,6 duizend zelfstandigen die een Bbz-uitkering voor levensonderhoud ontvingen. De sterke stijging komt vooral door het beroep op de Tozo, die in maart van kracht werd. Zelfstandig ondernemers die in hun bedrijfsvoering worden gehinderd door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een beroep doen op de regeling.

Trendbreuk algemene bijstandsuitkeringen

Het aantal algemene bijstandsuitkeringen lag daarnaast eind maart op 413 duizend, becijferde het CBS. Dat zijn er 2 duizend minder dan aan het eind van het vierde kwartaal van 2019, maar duizend meer dan eind februari 2020. Hiermee lijkt een eind te zijn gekomen aan de bijna voortdurende maand-op-maanddaling die begon in 2017. Ondanks de toename van februari op maart zijn er eind maart 2020 wel bijna 19 duizend personen met een algemene bijstandsuitkering minder dan eind maart 2019. Voor het tiende kwartaal op rij waren er daarmee minder personen met algemene bijstand dan een jaar eerder. In de afgelopen drie kwartalen bleef de jaar-op-jaardaling onder de 20 duizend. In de vijf kwartalen daarvoor kwam het verschil met een jaar eerder steeds op minstens 20 duizend uit. De afgelopen jaren is vooral het aantal bijstandsontvangers onder de 45 jaar gedaald.

Lunch & Learnsessies over de fiscale en financiële nood- en steunmaatregelen (incl. het 2e steunpakket) i.v.m. de coronacrisis.