Corona | ‘Kwijtschelding winkelhuur moet bespreekbaar zijn’

Kwijtschelding van 50% van de winkelhuren over april en mei moet in sommige gevallen bespreekbaar zijn. Dit hebben de koepels van winkeliers en vastgoedeigenaren afgesproken. Een algemene landelijke huurverlaging steunen zij niet.

Polderakkoord

Het zogenaamde ‘steunakkoord 2.0’ borduurt voort op een eerder herenakkoord, waarin de koepels IVBN (institutionele vastgoedbeleggers) en Vastgoed Belang (particuliere verhuurders) hun achterban al opriepen tot coulance en opschorting van huren. Het blijft echter bij een oproep zonder juridische status. Winkelierskoepel Inretail is niettemin positief over het onderhandelingsresultaat. Het is vooral een morele opsteker voor winkeliers die hun omzetten hebben zien instorten door de coronacrisis.

‘Vastgoedfondsen niet coulant’

Particuliere verhuurders hebben de afgelopen weken zelf afspraken gemaakt met huurders over huurverlaging of huurpauzes. Maar grote (buitenlandse) vastgoedfondsen stellen zich harder op. Zij zijn bang dat het opschorten van huurverplichtingen tot forse afwaardering van hun vastgoedportefeuilles zal leiden. Winkelbedrijven ergeren zich aan de halsstarige opstelling van deze verhuurders. Een aantal is eenzijdig overgegaan tot een tijdelijke huurbetalingsstop. Lingerieketen Hunkemöller en warenhuisketen C&A kondigen aanvankelijk een ‘huurvakantie’ aan maar zijn hiervan teruggekomen.

Van bricks naar clicks

Laurens van de Noort, directeur van Vastgoed Belang, voorspelt in het Financieele Dagblad dat de winkelstraat van voor de coronacrisis niet meer terugkomt. ‘We moeten anticiperen op een versnelde overgang van bricks naar clicks. De leegstand neemt al jaren toe en de huurprijzen daalden al, en die trends raken nu in een stroomversnelling. We moeten sneller schakelen voordat de boel verloedert.’ Onder meer gemeenten moeten dan ook veel sneller vergunningen verstrekken.

Bron: FD