Corona | Kwart Tozo-aanvragen niet uitbetaald of afgewezen

Bijna een kwart van alle aanvragen bij gemeenten voor de Tozo-regeling is niet uitbetaald, afgewezen of onvolledig ingevuld. Dat blijkt uit een rondgang van BNR langs verschillende gemeenten. De verschillen in de manier waarop gemeenten de Tozo-regeling vorm geven blijken bovendien inmiddels steeds kleiner te worden. In april waren die verschillen nog groot.

Afwijzingen

Veel Tozo-aanvragen van ZZP’ers worden dus afgewezen. De gemeente Heerlen heeft bijvoorbeeld van de 2.630 aanvragen 1.200 aanvragen definitief afgekeurd. In de gemeente Eindhoven zijn relatief de meeste aanvragen afgewezen.

Partnertoets

Als de partnertoets wordt ingevoerd in de Tozo 2-regeling voorziet wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen mogelijk problemen voor ondernemers van wie de partner nét boven het bijstandsniveau verdient. Onlangs bleek al dat onder zelfstandig ondernemers veel onbegrip en frustratie heerst over de partnertoets in de nieuwe steunronde.

Bron: BNR