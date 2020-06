Duitse justitie doet inval bij EY-klant Wirecard

De Duitse beurstoezichthouder Bafin heeft aangifte gedaan tegen het Duitse fintechbedrijf Wirecard, gespecialiseerd in betalingsverkeer. Bafin vermoedt dat beleggers zijn misleid. Ook de rol van accountant EY staat ter discussie.

Afgelopen vrijdag deed het OM in Beieren een inval in het Münchense kantoor van Wirecard. De verdenking is dat het bedrijf ten onrechte heeft verklaard dat bij een onderzoek van KPMG naar de gang van zaken bij Wirecard geen ongeregeldheden zijn geconstateerd. Het bedrijf raakte in opspraak omdat de boekhouding niet op orde zou zijn. Zo zou er gesjoemeld zijn met de cijfers in Azië. In april leek KPMG daar geen bewijs voor te hebben gevonden, al bleven er onduidelijkheden en gaf KPMG aan dat Wirecard niet altijd wilde meewerken. Maar correctie van de jaarcijfers over 2016, 2017 en 2018 zou niet nodig zijn. Aandeelhouders kondigden vorige maand gerechtelijke stappen aan en Bafin startte een onderzoek, dan nu tot de aangifte heeft geleid.

Inruilen

Huisaccountant EY kwam ook onder vuur te liggen; publicatie van de jaarcijfers is al uitgesteld vanwege vertraging in de controlewerkzaamheden. De Europese beleggersvereniging European Investors heeft al gevraagd om het inruilen van EY voor een andere accountant omdat het vertrouwen zoek was.

Het Duitse OM gast nu onderzoeken of de vier bestuursleden van Wirecard, onder wie oprichter Markus Braun, schuldig zijn aan koersmanipulatie doordat beleggers ten onrechte zijn gerustgesteld. Vrijdag zijn documenten en data van laptops en smartphones van de raad van bestuur in beslag genomen. Wirecard heeft aangegeven volledig te willen meewerken met het onderzoek. De publicatie van de jaarcijfers staat gepland voor 18 juni. Of dat wordt gehaald, is onzeker. Afgelopen week kwam Wirecard nog met een update over de financiële situatie. Die maakt gewag van ‘een sterke toename in online transacties in Azië en Europa die de negatieve effecten van de coronacrisis in de reisbranche compenseert’. Verder is er een reorganisatie binnen het bestuur geweest en er is een compliance officer aangesteld.