Baker Tilly benoemt Marco Hoeks tot bestuurder

Marco Hoeks is per 1 juli 2020 benoemd tot bestuurder van Baker Tilly. Hij krijgt vanuit het bestuur de servicelijn fiscale dienstverlening en interne juridische zaken in zijn portefeuille.

Sinds 2011 in dienst

Hoeks studeerde in 1993 af aan de Universiteit van Tilburg en koos voor een carrière bij PwC. Daar werkte hij 22 jaar, waarvan 7 jaar als fiscaal partner. Hij heeft zich in die jaren gespecialiseerd in belastingadvisering aan met name middelgrote (familie)ondernemingen en haar aandeelhouders. In 2011 maakte hij de overstap naar Baker Tilly als fiscaal partner op de vestiging Utrecht. Naast deze werkzaamheden was Hoeks 4,5 jaar lid van de benoemings- en adviescommissie en is hij sinds 2014 voorzitter van de kennisgroep vennootschapsbelasting overheid. Hij blijft, naast zijn werk als bestuurslid, de rol van voorzitter van de kennisgroep vervullen. Marcel Huisman, voorzitter van het bestuur van Baker Tilly: ‘Marco’s benoeming is zeer welkom. De komende maanden vragen de gevolgen van het coronavirus nog veel aandacht. Tegelijkertijd zitten we volop in de uitvoering van ons verbeterprogramma en draagt de uitbreiding van het bestuur met Marco bij aan het realiseren van onze kwaliteits- en groeiambities.’

Geen vrouwen

Het bestuur van Baker Tilly bestaat per 1 juli 2020 uit vier mannen: Marcel Huisman (voorzitter), Marco Hoeks, Ronald Houtveen en Erik Moens. Sinds de oprichting in 1914 is Baker Tilly uitgegroeid tot een organisatie met 13 vestigingen, 830 medewerkers en een omzet van € 96 miljoen (2019). Naast accountancy en belastingadvies is Baker Tilly ook actief op het gebied van IT advisory, corporate finance, employment advisory, bedrijfsjuridisch advies, risk & performance management, interim financials en subsidie-audits. Klanten van Baker Tilly zijn de grotere mkb-(familie)bedrijven, woningcorporaties en organisaties in de publieke sector.

Foto: Baker Tilly.