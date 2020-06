Een derde van de Nederlandse bedrijven wil dit jaar geen belasting betalen wegens coronacrisis

Maar liefst 36 procent van de bedrijven vindt dat zij in 2020 geen belasting zouden hoeven te betalen gezien de financiële gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van leverancier van fiscale aangiftesoftware Nextens. Er is onderzoek gedaan onder ruim 1.000 Nederlandse ondernemers en financieel eindverantwoordelijken. Van de respondenten ontvangt op dit moment een vijfde (21%) overheidssteun vanwege de coronacrisis.

Onduidelijkheid belastingaangifte door overheidssteun

Maar liefst 58 procent van de respondenten verwacht dat het voor bedrijven die overheidssteun hebben ontvangen vanwege de coronacrisis onduidelijk zal zijn hoe zij hun belastingaangifte moeten invullen. Onderverdeeld in de bedrijven die wel en geen overheidssteun ontvangen, verwacht respectievelijk 64 en 57 procent onduidelijkheden. Dit is relatief een klein verschil. Daan van Zanten, Managing Director bij Nextens: “Een hoop bedrijven maken in deze crisistijden gebruik van overheidssteun. Maar voor hen is het vervelend dat het ontvangen van overheidssteun het doen van de belastingaangifte lastiger maakt. Voor ondernemers is het handig om hier hulp bij in te schakelen. Door samen te werken met een expert kunnen fouten voorkomen worden, en kunnen kosten bespaard worden.”

Zakelijke belasting logische verplichting

Over het algemeen vindt driekwart van de respondenten het logisch verplicht te zijn zakelijke belasting te betalen. Tegelijk heeft wel meer dan een derde (36%) de organisatiestructuur zo ingericht dat er geprofiteerd wordt van belastingvoordeel. Als men zelf zou bepalen waar belastinggeld aan uitgegeven wordt zou dat voor 19 procent een reden zijn om meer zakelijke belasting te betalen.

Bron: Nextens