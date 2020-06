Eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2021 pas in september

Er zijn op dit moment nog te weinig wijzigingen voor 2021 bekend om in juli al een nieuwsbrief Loonheffingen 2021 uit te brengen, meldt de Belastingdienst. Daarom verschijnt de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2021 dit jaar in september, na Prinsjesdag. Wat is er al wel bekend over de belastingplannen voor 2021? Lees het hier:

De afgelopen jaren verscheen de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2021 in juli. Dit jaar wordt dat dus uitgesteld.

Wat is er al wel bekend over Belastingplan 2021?

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben in mei een overzicht van de maatregelen en wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer gestuurd die naar verwachting zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2021. Bij het overzicht dient te worden aangetekend dat de inhoud van het pakket Belastingplan 2021 pas kort voor Prinsjesdag stilstaat en tot die tijd nog kan wijzigen, meldden de staatssecretarissen.