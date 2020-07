Belgen sluiten fiscale ‘kaasroute’ via Nederland af

De Belgische Kamercommissie Financiën heeft een voorstel aangenomen om per 1 december de zogeheten ‘kaasroute’ af te sluiten, meldt zakenkrant De Tijd. Die fiscale sluipweg via Nederland laat belastingvrij schenken toe.

Veel Nederlandse notarissen, consultants en vermogensplanners maken volgens de krant bij Belgen reclame over de mogelijkheid schenkingen van roerende goederen via Nederland te laten lopen. Notariële akten worden op die manier niet geregistreerd in België, waardoor de giften vrij van schenkingsrechten zijn. Op die manier kunnen Belgen spaargeld, aandelen en obligaties belastingvrij aan hun kinderen schenken en er het vruchtgebruik over behouden.

In België moeten op dit moment alleen nog de overdrachten van onroerende goederen door buitenlandse notarissen verplicht worden geregistreerd. Het voorstel maakt die registratie vanaf 1 december ook voor de schenking van roerende goederen verplicht en maakt daarmee een einde aan de kaasroute.

