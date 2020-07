‘Verruim Geefwet als fiscale stimulans voor giften aan noodlijdende musea’

De Museumvereniging pleit onder andere voor verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor giften aan culturele ANBI’s als musea. Dat zou onderdeel moeten zijn van een groter steunpakket voor noodlijdende musea, waarvan er volgens een enquête van de brancheorganisatie zo’n honderd verwachten hoogstens een jaar overeind te kunnen blijven als er niet meer doeltreffende steun op gang komt.

Inmiddels is ruim 90% van de musea weer open, constateert de vereniging, met vaak aangepaste openingstijden en een beperkte bezoekcapaciteit. Desalniettemin staat het publiek nog niet in groten getale voor de deur, vanwege onzekerheid over gezondheid, werk en inkomen. De culturele en creatieve sector verwacht dit jaar € 2,6 miljard aan inkomstenderving. Door nood- en steunmaatregelen van overheden is circa € 600 miljoen beschikbaar gesteld. Daarmee resteert er € 2 miljard aan inkomstenderving in 2020, becijfert de brancheorganisatie.

Steunpakket

De Museumvereniging pleit daarom voor een passender steunpakket voor álle musea. Niet alle musea kunnen namelijk gebruikmaken van het generieke noodpakket. Verder ontvangt meer dan de helft van de musea om uiteenlopende redenen tot nog toe geen steun van gemeente of provincie. Musea hebben volgens de brancheorganisatie een tegemoetkoming nodig in de doorlopende kosten door de verplichte tijdelijke sluiting tot 1 juni en, sinds de heropening, door de beperkte bezoekcapaciteit vanwege de coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving.

Concrete maatregelen

De minister van OCW heeft zelf al aan de Tweede Kamer laten weten dat meer middelen nodig zijn. Het steunpakket dient volgens de vereniging te bestaan uit tegemoetkoming in de doorlopende huisvestingskosten van musea via het Gemeentefonds, door investering in een Nationaal Herstelfonds dat overbrugging kan bieden in werkkapitaal, de vraaguitval kan keren en bezoek stimuleert en door verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor kleine en gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.

Bron: Museumvereniging