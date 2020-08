Werkgevers willen verplichte coronatest werknemers

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te verplichten zich te laten testen.

Onnodig thuis

‘Met een testverplichting voorkomen we dat mensen onnodig thuis zitten en houden we de rekening voor werkgevers zo laag mogelijk’, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland namens de twee ondernemersorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat met de verplichte thuisquarantaine na brononderzoek en het dringend advies van het kabinet om dat ook te doen bij terugkeer uit rode en oranje gebieden, het aantal werknemers dat thuisblijft flink kan oplopen.

Gewone verkoudheidsklachten

‘Straks in de herfst komt iedereen met gewone verkoudheidsklachten daar nog bij en lang niet iedereen kan vanuit huis zijn of haar werk doen. De rekening daarvoor ligt bij de werkgever die het loon moet doorbetalen. En veel bedrijven hebben het in deze crisis al moeilijk genoeg’, aldus Vonhof.

Testcapaciteit

De ondernemersorganisaties zijn zeker niet tegen thuisquarantaine, maar wel wanneer dat onnodig is. ‘Het is leuk en aardig om dat in bepaalde gevallen te verplichten, maar wie niet is besmet, hoeft niet thuis te blijven en kan aan het werk’, zegt Vonhof. ‘Dus moeten mensen zo snel mogelijk en verplicht worden getest. Anders zijn de kosten voor werkgevers straks niet te overzien. We horen in Den Haag steeds dat de testcapaciteit op orde is. En zo niet, dan moet die razendsnel op orde worden gebracht. We kunnen ons niet permitteren dat grote groepen mensen onnodig thuis zitten. Daarom: meteen verplicht testen als blijkt dat iemand in contact is geweest met besmette mensen en ook bij mensen die terugkeren uit rode of oranje gebieden.’

Uitzonderlijke tijd

Bij MKB-Nederland en VNO-NCW komen veel signalen binnen van bezorgde ondernemers die graag zouden willen dat bepaalde werknemers zich laten testen, maar dat niet van hen mogen vragen. “Je mag bij een ziekmelding niet vragen wat iemand mankeert en je mag ook niet vragen waar iemand op vakantie is geweest. Dat zou in deze uitzonderlijke tijd anders moeten”, zegt Vonhof namens de ondernemersorganisaties.

Privacygevoelige kanten

‘Het laatste dat je als werkgever wil, is het risico dat het virus zich verder in je bedrijf en onder je medewerkers verspreidt, met de kans op sluiting aan toe’, benadrukt Vonhof. ‘Maar werkgevers kunnen en mogen niks. Als er nou één ding in de Noodwet moet worden geregeld, is dat je als werkgever tegen bijvoorbeeld een grieperige werknemer kunt zeggen dat hij of zij zich moet laten testen. We hebben begrip voor de privacygevoelige kanten, maar we hebben het hier over de veiligheid en gezondheid van mensen en het voorkomen van de gevreesde tweede golf. Een tweede golf zou in alle opzichten rampzalig zijn.’

Bron: MKB-Nederland