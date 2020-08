Ondernemers en FNV eensgezind: derde steunpakket moet er komen

Zowel ondernemersverenigingen als vakbond FNV vinden – mede in het licht van de CPB-ramingen – dat de overheid vanaf oktober een derde keer met financiële steun voor bedrijven over de brug moet komen. FNV vindt dat zo’n pakket moet reiken tot in 2021.

VNO-NCW en MKB-Nederland doen geen oproep, maar zeggen erop te rekenen dat het kabinet weer in de buidel gaat tasten om ondernemers te helpen. Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland stelde tegenover BNR Nieuwsradio dat er met het kabinet wordt gepraat. Ik kan niet meer aangeven dan dit: dat ik het verwacht.’

Langere horizon

Vakbond FNV vindt een derde steunronde hard nodig gezien de toenemende onzekerheid rond een eventuele tweede coronagolf. ‘Maar dan een pakket met een horizon lánger dan drie maanden; voor de rest van 2020 en deels al voor 2021.’ Vicevoorzitter Tuur Elzinga erkent dat ook uit CBS-cijfers blijkt dat Nederland het beter doet dan omringende landen. ‘Maar we zien dat steun nog steeds hard nodig is. Er zal zelfs een behoorlijk stevig pakket nodig zijn om zoveel mogelijk banen en koopkracht van mensen te behouden. Zo kunnen we voorkomen dat inkomensverlies de economie in Nederland nog verder onder druk zet en dat de crisis zich onnodig verdiept.’ Elzinga wijst naar de vorige economische crisis ‘toen de overheid de hand strak op de knip hield waardoor de crisis onnodig lang duurde’.

Tweedeling op arbeidsmarkt

Dat de koopkracht volgend jaar toeneemt, vertekent het beeld, aldus FNV. ‘Deze crisis maakt nog eens duidelijk hoe groot de tweedeling op de arbeidsmarkt is. Er moeten structurele oplossingen komen voor een eerlijke arbeidsmarkt, waarin zeker werk de norm is en voor flex een eerlijke meerprijs wordt betaald.’