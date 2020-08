Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft een update van HRA deel 3 en de NBA-verklaringengenerator (Nederlands en Engels) gepubliceerd, meldt de beroepsorganisatie.

Het gaat om foutherstel in de controleverklaringen van oordeelonthouding, in de pdf-bestanden van HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 en 1.2.20 (Nederlands). Na de update komt het controleobject éénmaal voor in de oordeelonthouding in plaats van dubbel.

Brievendatabases: Vraagstructuur

In de NBA-verklaringengenerator is een tekortkoming verholpen in de doorloop van vragen en antwoorden bij het genereren van een bevestiging van een controleopdracht.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

Het updaten van rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;

Het updaten van onderzoeksrapporten in het nieuwe format;

Het mogelijk maken van de uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties in de NBA-verklaringengenerator;

Het beschikbaar stellen van varianten van beoordelingsverklaringen in nieuw format, onder meer met een andere dan goedkeurende conclusie.

Bron: NBA