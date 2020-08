‘Stagiair administratiekantoor raakte stukken kwijt, edelachtbare’

Een restaurant kreeg een hoge boete wegens het niet tijdig aanleveren van stukken bij de arbeidsinspectie. De eigenaar vocht door tot aan de Raad van State. Hij had de stukken aan een stagiair op zijn administratiekantoor gegeven. Die was ze vervolgens kwijt geraakt, luidde zijn verweer.

Aanvankelijk verlaagd

Omdat de restauranthouder de documenten na herhaaldelijk aandringen van de arbeidsinspectie steeds maar niet aanleverde, legde de staat de man aanvankelijk een boete op van € 39.600. Die werd in hoger beroep echter verlaagd naar € 8000. Zowel de staatssecretaris als de restaurantuitbater gingen tegen dit vonnis in hoger beroep. De eerste was het niet eens met de verlaging van de boete, de tweede vond dat hem geen enkele blaam trof en dat de schuld volledig bij zijn administratiekantoor lag. Afgelopen woensdag deed de Raad van State uitspraak.

Schuld of onschuld?

In eerste en tweede aanleg en ook voor de Raad van State draaide de zaak vooral om de vraag of de restauranthouder zich achter de vermeende fout van zijn administratiekantoor kon verschuilen. Mocht de horeca-uitbater er zonder meer vanuit gaan dat zijn boekhouder de stukken op tijd zou verzenden? En hield zijn pleidooi stand dat de schuld van niet niet-tijdig aanleveren volledig bij het administratiekantoor ligt? De Raad van State meent van niet, zelfs ongeacht van de vraag of aangetoond is dat de restauranthouder zijn stukken inderdaad aan een stagiair heeft overhandigd. ‘Dat hij een administratiekantoor heeft ingeschakeld om zorg te dragen voor verzending, maakt niet dat [hij] zelf niet meer verantwoordelijk is. Hij had zich ervan moeten verzekeren dat het kantoor de stukken tijdig zou verzenden.’

Zure druiven

De eerdere rechtbank had daarom terecht geen grond gezien voor het oordeel dat verwijtbaarheid volledig ontbrak, oordeelt de Raad van State. Voor de restauranthouder is de afdronk van deze zaak, die begon in 2016, nogal bitter. De verlaging van de boete is teruggedraaid, waardoor de horeca-uitbater alsnog € 28.000 moet overmaken. Dat hij geen proceskosten hoeft te betalen maakt de druiven niet minder zuur.

Lees hier de uitspraak.