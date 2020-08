Administratiekantoor verschijnt niet op skype-zitting, rechtbank geïrriteerd

Een administratiekantoor dat niet kan inloggen op een skype-zitting en daarover niet aan de bel trekt, heeft zijn zaakjes niet op orde. Aldus het oordeel van de kantonrechter.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3264

Skype-zitting door corona

Een administratiekantoor en een ex-werknemer hadden een arbeidsconflict. Wegens corona werd de zitting op 14 mei 2020 gewijzigd in een skype-zitting. Een dag van tevoren belde de eigenaar van het administratiekantoor echter met de mededeling dat zij niet op tijd over een skype-verbinding kon beschikken. De rechtbank verplaatste de digitale zitting naar 9 juli zodat de gedaagde werkgever genoeg tijd had om haar ICT in orde te maken.

Mailtje om 17:32

Tegen de afspraak in verzuimde de werkgever haar emailadres door te geven aan de rechtbank. Dit adres was nodig om een skype-sessie te kunnen organiseren. Pas de avond vóór de zitting, om 17:32 om precies te zijn, liet de werkgever per mail weten dat het haar niet lukte om een skype-verbinding tot stand te brengen voor de zitting, die om 9 uur de volgende morgen gepland stond. De rechtbank reageerde geïrriteerd: ‘Van een partij die diensten verleent op het gebied van administratie mag verwacht worden dat zij haar zaken op orde heeft en eerder aan de bel trekt zodat nog een oplossing gevonden kan worden.’ Het verweer van het administratiekantoor was te meer zwak, omdat de rechtbank duidelijk had aangegeven dat er ook via de telefoon aan de zitting kon worden deelgenomen.

Niet-verschijnen

Dat de gedaagde werkgever niet aan de skype-zitting deelnam, merkte de kantonrechter bij de uitspraak op 12 augustus aan als een niet-verschijnen op een mondelinge behandeling zoals bedoeld in artikel 88 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verbinding met artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Dat is niet strafbaar, maar als een gedaagde niet naar de zitting komt, dan houdt de kantonrechter geen rekening met de standpunten van de gedaagde.

Tijdelijk contract niet verlengd

De zaak zelf was aangespannen door een assistent-accountant wiens tijdelijke contract van 12 maanden niet was verlengd. Zij vorderde onder meer uitbetaling van vakantiegeld, een deugdelijke bruto/netto specificatie, waarin de bedragen van de vakantiebijslag en de wettelijke verhoging waren verwerkt en vergoeding van juridische kosten. De werkgeefster, eigenaar van een administratiekantoor, voerde aan dat de voormalige werkneemster te veel vakantiedagen had opgenomen (wat de werkneemster gemotiveerd betwistte) maar ook dat haar voormalige kracht meerdere cliënten had geschoffeerd. Voorts zou de ex-werkneemster bestanden hebben meegenomen naar haar nieuwe werkgever.

Excel-sjabloon

De kantonrechter vond dat het administratiekantoor deze feiten onvoldoende had onderbouwd. Ter zitting erkende de ex-werkneemster dat zij bij haar nieuwe werkgever een zelfde Excel-sjabloon gebruikte als zij ook het administratiekantoor waarmee zij nu in conflict was, maar dat het een leeg sjabloon betrof dat iedereen kan maken en dat zij dit sjabloon al bij eerdere werkgevers had gebruikt. De kantonrechter stelde dat het meenemen van bestanden niet onder de reikwijdte valt van het concurrentiebeding. Ook van schending van de geheimhoudingsplicht kon geen sprake zijn. De eigenaar van het administratiekantoor verloor de zaak op alle punten en werd ook veroordeeld tot de proceskosten van zevenhonderd euro.

