‘Kabinet te positief over koopkracht’

Volgens uitgelekte Prinsjesdagstukken ziet het kabinet de koopkracht volgend jaar met zo’n 0,8 procent stijgen. Economen van ABN Amro vinden dat veel te optimistisch. Voor werkenden en uitkeringsgerechtigden stijgt de koopkracht helemaal niet, verwacht de bank.

Kabinet optimistisch

De koopkracht van gepensioneerden daalt zelfs, verwachten analisten van ABN Amro. De prognose is een stuk negatiever dan die van het kabinet. Na een diepe dip van 5 procent dit jaar, groeit door diverse maatregelen de economie in 2021 met 3,5 procent, zo denkt het kabinet. Vooral mensen met een baan zouden erop vooruitgaan. Zij zien hun koopkracht stijgen met 1,2 procent. Ook mensen met een uitkering (+ 0,5 procent) en gepensioneerden (0,4 procent) zouden volgend jaar iets meer overhouden in de portemonnee, wordt voorspeld in de gelekte Prinsjesdagstukken.

Negatiever

Analisten van ABN Amro maakten een eigen berekening. Ze denken dat het kabinet zich rijk rekent, net als het Centraal Planbureau (CPB) dat in de augustusraming uitging van een koopkrachtstijging van 0,7 procent voor werkenden. Zo is volgens de bank een mogelijke tweede ronde van lockdowns niet meegenomen. Ook kan een extra impuls van de Europese Centrale Bank (ECB), waar de analisten van uitgaan, grote schommelingen in de inflatie en daardoor de koopkracht veroorzaken.

Bron: RTL Nieuws