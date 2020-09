Accountantskantoren vergoeden kosten thuiswerken nog nauwelijks

Vakbond FNV wil dat werkgevers kosten van thuiswerken gaan vergoeden voor werknemers. Het gaat dan om circa 40 euro in de maand. Een rondvraag leert dat de meeste accountantskantoren zo’n vergoeding nog niet kennen.

Onderwerp bij CAO

Tachtig procent van de vakbondsleden vindt dat zo’n vergoeding er moet komen. FNV zet daarop in bij de komende CAO-onderhandelingen. De bond vindt een vergoeding nodig omdat thuiswerkers kosten maken voor bijvoorbeeld verwarming, elektra en koffie, maar ook ruimte in huis kwijt zijn. Bovendien sparen werkgevers veel kosten uit als medewerkers thuis werken. Het Nibud berekende onlangs dat thuiswerken gemiddeld zo’n 2 euro per dag per persoon kost. Werkgeversvereniging AWVN vindt dat deze kosten kunnen worden afgestreept tegenover het wegvallen van de reistijd.

750 euro

Een rondgang langs accountantskantoren leert dat van de grote kantoren alleen PwC een structurele thuiswerkvergoeding geeft. ‘PwC faciliteerde thuiswerken al voor de coronacrisis,’ zegt een woordvoerder. ‘Ons beleid was erop gericht collega’s minimaal een dag per week thuis te laten werken. Dat wordt nu uitgebreid. Daarnaast kunnen onze collega’s hun internetabonnement voor thuis (deels) declareren en ontvangen ze een maandelijkse onkostenvergoeding. Aan het begin van de uitbraak hebben we onze collega’s de mogelijkheid geboden om een ergonomisch goed in te stellen bureaustoel van onze kantoren te lenen. We hebben het afgelopen jaar een well-being budget beschikbaar gesteld van 750 euro voor alle medewerkers. Daaruit kon bijvoorbeeld persoonlijk advies van een online fysiotherapeut hoe je je thuiswerkplek kunt inrichten worden betaald of een workshop ‘werkstress en thuiswerken’. Trainingen en middelen die bijdragen aan het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van onze collega’s. Ook een tweede beeldscherm kon hiermee worden aangeschaft. Dit budget werd door onze collega’s erg gewaardeerd en behouden wij voor onze mensen. Met het oog op de toekomst bekijken we momenteel onze arbeidsvoorwaarden en maken aanpassingen daar waar nodig geacht.’

Hybride werken

KPMG stelt dat een vergoeding één van de opties is die momenteel onderzocht worden. ‘Als werkgever hebben en voelen wij de verantwoordelijkheid om onze mensen prettig te laten werken. Dus ook thuis. Dit is een nieuwe situatie en er is niet één oplossing voor iedereen. We kijken daarom naar verschillende mogelijkheden om onze collega’s op verantwoorde en gezonde wijze thuis te laten werken. Op dit moment kunnen medewerkers stoelen en monitors van kantoor lenen. Onze medewerkers geven aan dat ze voordelen ervaren van thuiswerken. Daarnaast geven onze klanten aan minder op kantoor te zullen zijn. Verder is minder reizen goed voor het milieu. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. Hybride werken – met een nieuwe balans tussen thuis, kantoor, klant – wordt ons uitgangspunt. Ook hiervoor geldt dat er niet één oplossing is voor alle activiteiten op alle momenten. Door te pionieren en te innoveren, in overleg met klanten en medewerkers, geven we invulling aan deze nieuwe realiteit. Het is te voorzien dat dit impact gaat hebben op mobiliteits- en andere vergoedingen. Al was het alleen al om meer keuze te kunnen bieden aan collega’s.’

Nu besproken

EY kent geen vergoeding voor thuiswerken. Wel wordt door de raad van bestuur een breed pakket aan maatregelen besproken om het thuiswerken structureel te faciliteren. ‘Hoe we omgaan met bestaande en eventuele nieuwe vergoedingsregelingen wordt daarin meegenomen. Tegelijkertijd is een werkgroep organisatiebreed in kaart aan het brengen wat de wensen en (on)mogelijkheden zijn van een thuiswerkorganisatie versus een kantoororganisatie’, aldus de woordvoerder.

Next5

Ook BDO kent geen vergoeding voor thuiswerken. ‘Maar als medewerkers hieraan behoefte hebben, kunnen zij een beeldscherm, muis & toetsenbord, docking station en een bureaustoel in bruikleen krijgen. Veel medewerkers maken hiervan gebruik. Eind 2018 hebben wij onze medewerkers daarnaast de gelegenheid geboden om een thuiswerkpakket inclusief beeldscherm te ontvangen. De kostenvergoedingen die wij reeds kenden, zijn onveranderd gebleven. Wij zijn nu bezig met beleidsvorming rondom duurzaam samenwerken in de toekomst. De onderwerpen thuiswerken en een eventuele thuiswerkvergoeding maken hiervan deel uit, net als bijvoorbeeld thuiswerkfaciliteiten, mobiliteit, vitaliteit en kantoorhuisvestiging. Vaker thuiswerken en op een meer structurele basis dan voor de coronacrisis zal naar verwachting onderdeel gaan uitmaken van dit beleid. Daarbij houden wij rekening met de persoonlijke situatie van onze medewerkers en hun behoeften. Uit recent onderzoek onder onze medewerkers blijkt dat veruit de meeste collega’s de voorkeur geven aan een combinatie van zowel op kantoor als thuis werken. Wij verwachten dat het kantoor als prettige ontmoetingsplek een belangrijke rol zal blijven spelen in de samenwerking en verbinding van onze collega’s.’

Een woordvoerder van Baker Tilly laat weten: ‘We kennen nog geen vergoeding voor thuiswerken, in de zin dat dit structureel ondersteund wordt. Wel kijken we in brede zin naar de gevolgen en leerpunten die zich door corona hebben geopenbaard en welke impact dit heeft op zaken als thuiswerkvergoeding of meer structurele afspraken over bijvoorbeeld thuiswerken. We zijn nog volop bezig met deze analyse en op dit moment kunnen wij nog geen concrete uitkomsten melden. Ook bij Baker Tilly hebben we gezien dat thuiswerken in heel veel gevallen prima kan; onze systemen zijn er geschikt voor en door medewerkers wordt het grotendeels ook als prettig ervaren. Daarom verwachten wij zeker wel dat onze accountants na de crisis op een meer structurelere basis thuis gaan werken. Het thuiswerken kent nu een ‘dwingend’ karakter. Nu het langer aanhoudt, ervaren we meer en meer wat het echt betekent om meer structureel thuis te werken. Zowel vanuit het perspectief van de organisatie, als vanuit het perspectief van de medewerker. Ondanks dat er voordelen worden ervaren, beleeft niet iedereen het thuiswerken als iets positief en ook niet in alle gevallen kan het.’

Ook Accon avm kent op dit moment geen thuiswerkvergoeding. ‘Alle medewerkers beschikten al vóór de coronacrisis over een mobiele, digitale werkplek’, laat een woordvoerder weten: ‘Thuiswerken wordt gefaciliteerd via software en hardware (met Surface en mobiel). Immers, wanneer je met goedwerkende systemen en tools je werk kunt doen, komt dit natuurlijk ook het werkplezier ten goede.’ Het kantoor durft niet te voorspellen hoe vaak zijn accountants na de coronacrisis thuis zullen gaan werken.

Werkruimte

De huidige fiscale regeling bepaalt dat de werkgever alleen een onbelaste vergoeding voor de kosten van een thuiswerkplek mag verstrekken als die werkplek als een zelfstandige werkruimte geldt. Criteria zijn dat er sprake is van een eigen ingang, eigen sanitaire voorzieningen en de mogelijkheid om de werkruimte te verhuren aan derden. Bij veel werknemers zal de werkruimte hieraan niet voldoen. Dit heeft ook tot gevolg dat de zogenaamde nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek niet kan gelden. Er geldt een uitzondering als het gaat om ARBO-voorzieningen zoals een ergonomische stoel of bureau, stralingsarme monitor en juiste verlichting. Voorheen was het mogelijk om als werkgever, eens per vijf jaar, een belastingvrije vergoeding van € 1.815 te geven voor een thuiswerkplek. Hiervan maakten werkgevers ook dankbaar gebruik. Deze mogelijk is echter vervallen met de invoering van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling

De denkbare kosten van thuiswerken kan een werkgever binnen de WKR maar zeer beperkt onbelast vergoeden. Dit lukt alleen voor hetgeen dat onder een zogenaamde gerichte vrijstelling valt. Denk hierbij aan reiskosten, tijdelijke verblijfskosten, opleidingskosten en de kosten van noodzakelijke gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen. Bij dit laatste mogen overigens ook de belkosten en internetkosten worden vergoed. Naar de aard van de kosten die met thuiswerken zijn verbonden (zoals koffie, thee, kleine snacks, meerkosten verwarming en elektriciteit), zullen alleen de mobiele belkosten en internetkosten thuis voor onbelaste vergoeding in aanmerking komen. Zodra de werkgever ook overige kosten compenseert, dan kan dit alleen onbelast als er nog vrije ruimte resteert. Bij overschrijding hiervan is de werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. Alles bij elkaar niet heel aantrekkelijk, als je als werkgever bij de werknemer thuis zoveel mogelijk de omstandigheden wil nabootsen als op kantoor of de bedrijfskantine.Al met al blijkt dat er weinig ruimte is voor de werkgever om een onbelaste thuiswerkvergoeding aan de werknemers te verstrekken.