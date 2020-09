Deloitte komt met continuïteitswaarschuwing bij cijfers Hunkemöller 

Extern accountant Deloitte heeft een continuïteitswaarschuwing afgegeven bij de cijfers van lingerieketen Hunkemöller, dat al een tijd in gesprek is met banken om soepelere voorwaarden af te spreken voor de schuldenberg van 371 miljoen euro. Dat schrijft De Telegraaf naar aanleiding van een recent gepubliceerd jaarverslag van het concern.

Corona

Hunkemöller kon eerder dit jaar niet meer aan zijn verplichtingen bij de huisbanken voldoen, nadat het bedrijf vanwege de coronapandemie de meeste van zijn 940 winkels in 19 verschillende landen moest sluiten.

Tijdelijke ontheffing

Vanwege de crisis gaven de banken Hunkemöller wel een tijdelijke ontheffing van een deel van de verplichtingen. Ondertussen zijn gesprekken opgestart over nieuwe financieringsvoorwaarden. Volgens een bron van de Telegraaf zijn die onderhandelingen nog niet afgerond, maar is er wel sprake van een positieve sfeer.

Deloitte: materiële onzekerheid

Voor Deloitte was dat echter onvoldoende om de onzekerheid over het voortbestaan van Hunkemöller helemaal weg te nemen. Volgens de accountant is er sprake van materiële onzekerheid rond het concern zolang het management van Hunkemöller geen definitief akkoord heeft met de banken.