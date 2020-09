Rabobank voorziet moeizaam herstel bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven zal moeizaam herstellen van de coronacrisis, verwachten economen van de Rabobank. Naast de horeca krijgen zakelijke dienstverleners (met name de reisbranche) de grootste klappen; de bouw moet de grootste terugval nog krijgen.

Het herstel van de economie verloopt vertraagd, enerzijds door de dreiging van coronabesmettingen en beperkende maatregelen, anderzijds doordat bedrijven en consumenten voorzichtig zijn. ‘Hierdoor zullen veel sectoren dit jaar moeizaam herstellen. In de horeca en de overige zakelijke dienstverlening valt de productie en de omzet het sterkst terug. De bouw heeft het dieptepunt zelfs nog vóór zich.’ Tussen sectoren onderling zijn er grote verschillen: de krimp in de industrie was in het tweede kwartaal met 6% minder groot dan verwacht en de handel en de horeca tonen beter herstel.

Volgend jaar alleen in bouw krimp

Rabobank hanteert de toegevoegde waarde: de omzet min de waarde van halffabrikaten en diensten die zijn verwerkt. Die waarde staat bij alle sectoren dit jaar in de min, met horeca (-32%) en overige zakelijke diensten (-12%) als uitschieters. Voor volgend jaar voorziet de bank alleen in de bouw een krimp (met 4%). De horeca plust met 22% ten opzichte van dit jaar, de specialistische zakelijke diensten (o.m. accountancy) blijven volgens de Rabobank volgend jaar op het niveau van dit jaar, dat 2% lager is dan in 2019.

Herfst hindert horeca

De bank denkt dat de horeca-omzet in het derde kwartaal weer wat opveert, al wordt het herstel door het einde van het terrasseizoen belemmerd. ‘Daarnaast duurt het waarschijnlijk nog wel even voordat de zakelijke markt weer aantrekt en blijft ook voor de evenementenbranche het sein nog op rood staan. We verwachten dat de omzetten in de horeca in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar nog fors achterblijven, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.’

Handel in de plus, bouw in de min tot 10%

De handel heeft de lijn omhoog weer te pakken. Webwinkels profiteren van de omslag naar online en boekte in het tweede kwartaal een plus van 32%. In het laatste kwartaal denkt de Rabobank dat supermarkten (3%), winkels in elektronica, bloemenwinkels en tuincentra (14%) en doe-het-zelfzaken (18%) groei boeken. Voor de landbouw, bosbouw en visserij verwacht de bank dat de omzetten in 2021 voor veel deelsectoren gelijk blijven aan die van 2020. ‘Wel zal voor deelsectoren als akkerbouw, kalver- en varkenshouderij de verwachte omzetdaling aanhouden tot halverwege 2021. De bouw blijft krimpen, mede door het laat-cyclische karakter van de sector en de stikstofproblematiek, die zorgt voor minder nieuwe bouwvergunningen. We voorzien dit jaar en volgend jaar voor alle deelsectoren een omzetdaling, tot 10%.’

Bron: Rabobank