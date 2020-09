RVO zet derdenverklaringen sierteelt online

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de derdenverklaringen voor het vaststellen van een tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw online gezet.

Bij het vaststellen van tegemoetkomingen tussen de € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring nodig. Er zijn zeven verschillende verklaringen in Word-formaat beschikbaar: voor de sierteelt zijn er vijf (leveranciers FloraHolland, groothandelaren, primaire ondernemers, wegtransporteurs en vermeerderaars), voor de voedingstuinbouw zijn er twee: primaire ondernemers en groothandelaren.

De vaststellingsperiode voor de tegemoetkoming in de sierteelt en voedingstuinbouw loopt tot en met 31 oktober. Voor tegemoetkomingen van € 125.000 en hoger is nog een extra bewijsstuk nodig, maar de informatie daarover is nog niet bekend.