Lagere bijtelling voor zonnecelauto

De korting op de bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak wordt na 2020 voortgezet. De korting voor waterstofauto’s is niet gemaximeerd. Dit gaat ook gelden voor zonnecelauto’s.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord is met de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wettelijk geregeld dat de korting op de bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak na 2020 wordt voortgezet. Daarbij wordt in overeenstemming met de afspraken in het Klimaatakkoord meer rekening gehouden met de ontwikkelingen in de markt.

Omdat de meerkosten van elektrische auto’s ten opzichte van door fossiele brandstoffen aangedreven auto’s naar verwachting zullen afnemen, wordt ook de mate van fiscale stimulering dienovereenkomstig

verlaagd.

Korting in stappen afgebouwd

In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is al vastgelegd dat de genoemde korting op de bijtelling in stappen wordt afgebouwd: van 14 procent voor 2020 naar 10 procent voor 2021, 6 procent voor 2022, 2023 en 2024, 5 procent voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026.

Cap verlaagd in 2021

Daarbij wordt de zogenoemde cap, zijnde het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is (op dit moment geldt een korting van 14 procent en een cap van € 45.000 waardoor de korting op de bijtelling in 2020 maximaal € 6.300 bedraagt), in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna – in tegenstelling tot het percentage en daarmee het maximumbedrag van de verlaging – niet meer aangepast.

Uitzondering uitgebreid

De cap is niet van toepassing op emissievrije auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling daarom niet gemaximeerd. In het kader van het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitzondering uit te breiden tot zonnecelauto’s.

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is

aangekondigd dat het kabinet met een voorstel zal komen om deze uitzondering voor zonnecelauto’s met ingang van 1 januari 2021 te realiseren. Aan die aankondiging wordt gevolg gegeven met dit wetsvoorstel (Belastingplan 2021).

De daarin opgenomen definitie van een zonnecelauto is ontleend aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek. Als een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen aan die definitie voldoet, geldt de cap niet.

Korting op bijtelling in 2021

Het resultaat is dat voor het jaar 2021 de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10 procent van de cataloguswaarde bedraagt met een maximum van € 4.000 en voor een waterstofauto en een zonnecelauto de korting steeds 10 procent van de cataloguswaarde bedraagt.

Belastingplan 2021