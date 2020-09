ING hielp Russen miljarden wegsluizen

Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD.

De Amerikaanse antiwitwaseenheid FinCen heeft een rapport opgesteld waarin de Poolse ING Bank Slaski en de Nederlandse bedrijven Schildershoven Finance en Tristane Capital worden genoemd. Ze zijn niet bepaald de enige namen: in totaal zijn er zo’n 2.000 rapporten en gaat het om ruim 2.000 miljard Amerikaanse dollars aan witgewassen geld. De rapporten zijn in handen gevallen van onderzoeksplatform Investico en het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Overigens blijken de zuiderburen een grote rol te spelen: in 300 rapporten worden Belgische grootbanken genoemd als faciliterende bank.

Spiegelhandel

Spiegelhandel is een soort wisseltruc met aandelen en obligaties. Als een Rus zijn dubieuze roebels in westerse valuta wil omzetten, kan hij gebruik maken van een netwerk van anonieme bedrijven die voor de roebels aandelen of obligaties aankopen in Rusland. Die staan vervolgens op naam van een brievenbusfirma die onderdeel is van dat netwerk en in een belastingparadijs is gevestigd. De firma verkoopt de aandelen in Europa via een meewerkende effectenhandelaar (in dit geval dus Schildershoven of Tristane) en krijgt daarvoor euro’s of andere westerse valuta. Die ‘schone’ bedragen komen vervolgens op een westerse bankrekening van de Rus terecht. Niemand weet dan waar het geld vandaan komt.

Niet onderzocht

Drie jaar geleden kreeg Deutsche Bank in de VS en het VK al een boete van 630 miljoen dollar omdat de bank aan spiegelhandel had meegewerkt. Het netwerk waar toen sprake van was, zou nu ook actief zijn in de witwasacties via de Poolse ING. Die zijn opmerkelijk omdat de bank zelf de effectentransacties heeft uitgevoerd, voor een bedrag van zo’n 675 miljoen dollar. Er lijkt dus bij de Poolse bank geen onderzoek te zijn gedaan naar aanleiding van aanwijzingen van witwassen. Vanaf 2015, toen de Deutsche Bank-kwestie speelde, had Slaski kunnen zien dat Schildershoven met een van de betrokken bedrijven handelde. Volgens Schildershoven-bestuurder Vladislavs Zaharovs was zijn bedrijf tot 2018 klant bij de Poolse ING-dochter. Tristane had in augustus nog altijd een actief ING-rekeningnummer.

ING Nederland moest in 2018 fors betalen voor falende witwascontroles: toen kreeg het een boete van ruim driekwart miljard euro.

Bron: Trouw