Agnes Koops (PwC) in Elsevier: ‘Nu laten zien dat we er staan’

PwC-bestuurder Agnes Koops worstelt met de geheimhoudingsplicht van accountants. Dit vertelt ze in weekblad Elsevier. ‘Als je wilt worden vertrouwd, is het soms ook goed om juist de achtergronden te vertellen. Te vertellen waarom je de dingen doet zoals je ze doet.’

Groningse boerendochter

Elsevier legt Koops-Aukes (50) negen vragen voor. De Groningse boerendochter deed de heao in Groningen en ontmoette in een discotheek de personeelsman van PwC. Hij interesseerde haar voor accountancy. Via een master accountancy (Universiteit van Amsterdam) kwam ze 28 jaar geleden bij PwC. Sinds 1 juli 2018 is Koops lid van de Raad van Bestuur van het kantoor en leidt ze de accountancypraktijk.

Buikpijn van MCA

Ze vertelt onder meer dat het kritische rapport van de Monitoring Commissie Accountancy van begin 2020 haar even buikpijn bezorgde. ‘Aan de andere kant zeggen de commissies en de AFM ook dat de ­sector stappen maakt, dat PwC stappen maakt. We zijn op de goede weg, maar het kan op bepaalde onderdelen beter en daar werken we keihard aan.’ In de mogelijk fraudegevoelige coronaregelingen ziet ze een kans ‘om te laten zien dat we er staan’. In deze onzekere tijden kunnen accountants houvast bieden, onder meer door de zekerheid dat jaarrekeningen kloppen. Koops: ‘We moeten nu de goede dingen doen. Dat houdt in dat we ­samen met klanten kijken waar de ­risico’s zitten. Dat als er continuïteits­risico’s zijn, we die goed adresseren en toelichten. Frauderisico’s bij bedrijven nemen toe doordat we allemaal thuiswerken. Dus ook daarop moeten we alert zijn. En dan komen de hulpregelingen, zoals de NOW, er nog bij. Het jaar 2020 is alle hens aan dek en dat ­beseffen alle collega’s.’

Geheimhoudingsplicht

Moeilijk daarbij vindt ze wel de geheimhoudingsplicht die accountants hebben. Die geheimhouding, een fundament onder het vak, is bedoeld om ervoor te zorgen dat de accountant alles hoort en te weten komt, zodat deze tot een oordeel kan komen. Koops: ‘Tegelijkertijd krijgen wij van media of Kamerleden best vaak het verzoek om te reageren op een bepaalde kwestie. Dat betreft meestal een klantspecifieke situatie, waar geheimhouding geldt. Maar als je wilt dat je wordt vertrouwd, is het soms ook goed om juist de achtergronden te vertellen. Te vertellen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Dat vind ik een lastig vraagstuk en daarop worden we best vaak uitgedaagd. Ik probeer een heel eerlijk antwoord te geven, maar het is elke keer weer wegen. Dat is best complex.’