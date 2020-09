Bank na 30 september minder happig op betaalpauze

Ondernemers die een betaalpauze willen afspreken met hun bank moeten dit voor donderdag 1 oktober doen. Woensdag loopt de door de Europese Bankautoriteit (EBA) geboden termijn af waarin banken flexibel mogen zijn met de boekhoudkundige verwerking van leningen die even geen rente en aflossing genereren.

Verslechtering kredietkwaliteit

Aan de betaalpauzes die sinds begin april zijn overeengekomen, zal niet getornd worden. Ook als de pauzes nog lang doorlopen hoeven de banken deze na 30 september niet ineens toch als wanbetaling te beschouwen. Maar als banken dan nieuwe betaalpauzes willen bieden aan hun klanten moeten ze die weer automatisch aanmerken als een verslechtering van de kredietkwaliteit, waarvoor voorzieningen moeten worden aangelegd.

Bulk zat in begin

‘Voor ons is het belangrijk dat we niet van de regen in de drup geraken’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken in het Financieele Dagblad. Hij geeft evenwel aan dat Nederlandse banken weinig nieuwe verzoeken om uitstel meer krijgen. ‘De bulk meldde zich in de beginfase’, aldus de zegsman. Aan de consumentenkant vlakten de cijfers volgens hem al heel snel af. De teller staat al geruime tijd op iets boven de 30.000 geholpen klanten. Aan de zakelijke kant kwamen er na begin juli niet meer zo veel verzoeken bij. Er zijn nu ruim 161.000 bedrijven die voor €23,7 mrd aan uitstel of noodkredieten hebben ontvangen.

