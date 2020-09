FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies

De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst. Er is niemand aangehouden.

BTW-fraude

In het onderzoek zijn er meerdere verdachten, waaronder een voormalig bestuurder van een betrokken vennootschap. Het vermoeden is dat zij hebben meegewerkt aan constructies waardoor nergens in Europa omzetbelasting werd afgedragen over Chinese goederen die werden verkocht op internetplatforms.

Schijnconstructies

Om betaling van omzetbelasting te voorkomen, zijn vermoedelijk schijnconstructies gebruikt. Volgens die constructies zouden ingevoerde goederen worden doorverkocht aan ondernemingen in Spanje en Portugal en zou in dat land belasting worden betaald. Uit onderzoek blijkt echter dat deze buitenlandse ondernemers geen aangifte voor de omzetbelasting hebben gedaan en geen omzetbelasting hebben afgedragen. De schade aan omzetbelasting wordt geschat op circa 13 miljoen euro.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.