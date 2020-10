UWV: ‘Helft van bedrijven moet NOW-steun (deels) terugbetalen’

UWV verwacht jarenlang bezig te zijn met het vaststellen van de definitieve NOW-subsidies aan Nederlandse bedrijven. Vandaag is de instelling met deze monsterklus begonnen.

Omzetverlies

Bij de eerste NOW-regeling kregen 140.000 bedrijven samen zo’n 7,8 miljard euro overheidssteun. Ze konden subsidie aanvragen op basis van een inschatting van het verwachte omzetverlies (minimaal 20 procent) als gevolg van de coronacrisis. Vanaf vandaag, 7 oktober 2020, berekent het UWV hoeveel omzetverlies daadwerkelijk is geleden en of bedrijven, conform de doelstelling van de regeling, geen personeel hebben ontslagen. UWV verwacht hier tot in 2023 of 2024 mee bezig te zijn. Daarbij gaat het ook over andere steunmaatregelen van de overheid. Het is erg complex, zei UWV-bestuurder Janet Helder in het Financieele Dagblad, omdat er drie regelingen zijn die onderling net iets verschillen, met drie afrekeningsfases. ‘De NOW 1-regeling is tussentijds drie keer gewijzigd. Dat is al ingewikkeld voor werkgevers. Nu komt de vaststellingsfase, die nog veel complexer is.’ Helder geeft toe bepalen van daadwerkelijke omzetten niet de expertise is van het UWV. Daarom wordt samengewerkt met Uitvoering van Beleid op het ministerie, dat ook gegevens uitwisselt met Kamers van Koophandel en Belastingdienst. Grote ontvangers moeten bovendien een verklaring van een accountant of financieel adviseur meeleveren.

‘Helft moet terugbetalen’

Als een bedrijf meer omzet heeft gemaakt dan ingeschat of als de loonkosten zijn gedaald, moet er NOW-geld worden terugbetaald. Het zou Helder niet verbazen als ongeveer de helft van de bedrijven in elk geval een deel van de steun moet terug betalen. Uit een rondvraag van de NOS langs tientallen bedrijven blijkt dat ongeveer de helft de kans dat het bedrijf (een deel van) de NOW-gelden moeten terugbetalen redelijk groot of heel groot inschat. Het merendeel van deze bedrijven noemt als reden dat ze te veel omzet hebben gedraaid om de NOW-gelden te mogen houden. UWV houdt rekening met fraude. Helder, in het FD: ‘We hebben alle risico’s op een rijtje gezet met alle maatregelen die we nemen. Een deel is afgedekt en een deel niet volledig uit te sluiten. Dat accepteren we. Het gaat niet alleen om misbruik en fraude. Sommige ondernemers hebben niet in de smiezen wat ze fout hebben gedaan. Ruim 2000 horen tot een concern en voldoen volgens de eerste aanvraag niet aan de regels. Die bellen we op dat ze het nu wel goed doen, anders moeten we terugvorderen.’

Lastig inschatten

‘Het was voor ondernemers in het begin van de crisis lastig om die inschatting te maken’, zegt accountant Annette Houwaart, die ook mkb-adviseur is bij de beroepsorganisatie NBA, tegen de NOS. Haar ervaring is dat bedrijven aan de voorzichtige kant zaten en juist minder omzetverlies hebben opgegeven dan ze echt verwachtten. ‘Bedrijven waren toen ook al bang dat ze naderhand geld moesten terugbetalen.’ Volgens Houwaart was het aan het begin nog extra ingewikkeld om in te schatten hoeveel omzet bedrijven zouden draaien, omdat de andere steunmaatregelen ook onder omzet bleken te vallen. Bijvoorbeeld de TOGS, of de TVL, een tegemoetkoming van 4000 euro voor de vaste lasten van een bedrijf. ‘Normaal gesproken vallen dit soort subsidies niet onder omzet, maar in deze regeling wel. Die waren nog niet allemaal aangekondigd toen bedrijven een aanvraag deden voor de eerste NOW-regeling, dus daar konden ze toen ook geen rekening mee houden.’

Seizoensbedrijven

Werkgevers hebben minimaal 24 weken om een aanvraag voor een definitieve berekening in te dienen, waarna het UWV een jaar de tijd krijgt om die af te handelen. Het UWV verwacht daarom ook niet dat het vandaag gelijk stormloopt bij het digitale loket, ook omdat bijvoorbeeld accountants eerst de cijfers moeten controleren. Bij de uitkeringsinstellingen zijn enkele tientallen medewerkers vrijgemaakt om de NOW-subsidies na te rekenen. In het gunstigste geval weten bedrijven eind november of ze geld moeten terugstorten of extra ontvangen. Het UWV kijkt als eerste naar een kleine 2000 seizoensbedrijven, die nog geen cent hebben gezien. Daarna gaat het op volgorde van binnenkomst, tenzij nader onderzoek nodig is. Bedrijven die een accountantsverklaring moeten hebben, hebben nog 38 weken, plus 52 weken voor de afhandeling.

Bron: UWV, FD, NOS