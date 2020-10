‘Accountant wordt warme bakker of verpleger’

In een lang interview met Martin Sommer van de Volkskrant deed journalist David Goodhart dit weekend een opvallende uitspraak. Hij denkt dat de vraag naar accountants dusdanig zal dalen, dat het gros zich moet laten omscholen. Niet met je hoofd maar met je handen werken wordt de toekomst.

Te veel hoogopgeleiden

Goodhart, een linkse journalist, raakte bij de Engelse Labour partij in ongenade toen hij kritiek had op de massale immigratie in Groot-Brittannië. In zijn nieuwe boek Head, Hand, Heart – ondertitel: ‘Waarom intelligentie wordt overgewaardeerd, handarbeiders ertoe doen en de zorg meer respect verdient’ – bekritiseert hij het feit dat een diploma de toets is voor succes of mislukken. Goodhart: ‘We hebben overproductie van elite. Tegen de 50 procent gaat tegenwoordig naar de universiteit. In het VK zijn er van de mensen onder de 30 met een opleiding meer afgestudeerd dan niet-afgestudeerd. Het merendeel haalt de top niet, dat kweekt gefnuikte verwachtingen. Onderwijs is op een teleurstelling uitgedraaid.’

Diploma zegt niet zoveel

Goodhart vindt het hebben van diploma’s overschat. Het is een gevolg van de democratisering in de jaren zestig, toen het idee ontstond dat iedereen naar de universiteit zou moeten kunnen. Het gevolg was dat de bevolking steeds hoger opgeleid raakte. Maar een mastertitel zegt volgens Goodhart niet zoveel over intelligentie. ‘Vaak is het idee dat hogeropgeleiden slimmer zijn dan lageropgeleiden. Dat is misschien helemaal aan de top van de intellectuele piramide zo, maar veel mensen die naar de universiteit gaan zijn heus niet slimmer, competenter, verstandiger dan de rest. 15 procent aan de top is zeer getalenteerd, 15 procent onderaan heeft een laag IQ. De rest zit daar zo’n beetje tussenin. Die zeer getalenteerden zijn bovendien vaak beperkt. Je hebt ook andere dingen nodig die niet onder IQ vallen.’

Kenniswerkers overbodig

De wal zal het schip gaan keren, verwacht Goodhart. ‘Wij hebben te veel beloning en prestige toegekend aan hersenwerk. We hebben nu wat ik peak head noem bereikt, en het blijkt dat de economie helemaal niet zo veel kenniswerkers nodig heeft. Een beroemd advocatenkantoor uit Londen en New York, met salarissen voor beginnende advocaten van een ton, verhuisde naar de Filipijnen waar hetzelfde werk wordt gedaan voor 15 duizend dollar. En dat is nog voordat kunstmatige intelligentie daar de bezem door zal halen. Voor kenniswerkers gaat kunstmatige intelligentie betekenen wat de automatisering heeft gedaan met de fabrieksarbeiders, dus verwacht ik dat het voor een deel vanzelf zal gaan. De mensen die nu advocaat of accountant zijn zullen dementieverplegers worden, of buschauffeur, of ze gaan een ambacht uitoefenen, ze worden warme bakker, of gaan bier brouwen.’

