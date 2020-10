NBA: derdenverklaring is aan assurance verwante opdracht

De NBA heeft op advies van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) besloten om de ‘derdenverklaring’ bij de verantwoording van NOW-subsidiegelden te kwalificeren als aan assurance verwante opdracht voor accountants.

De constateringen en de verklaringtekst bevatten feitelijke bevindingen die bedoeld zijn voor de beoogd gebruiker: het ministerie van SZW, aldus de NBA. Hiermee is het een rapport van feitelijke bevindingen en is Standaard 4400N van toepassing.

Webinar

De beroepsorganisatie organiseert vandaag een NBA Helpt-webinar over de derdenverklaring. Daarin komt Peter Eimers (EY/VU) eerst kort terug op de definitieve standaarden voor de NOW-verantwoording. Hij zal aangeven of er zaken gewijzigd zijn na de consultatieperiode. Daarna gaan John Weerdenburg (Auxilium), Jan Dekker (ACB, Fiscount) en Annette Houwaart en Hugo van Campen (NBA Helpdesk) nader in op de derdenverklaring. Zoals gebruikelijk sluit het webinar af met het live beantwoorden van vragen van deelnemers. De belangstelling is opnieuw erg groot.

Het webinar is gratis voor leden van de NBA en wordt vanmiddag gehouden van 15.00 uur tot circa 16.30 uur. Aan deelname is 1 PE toegekend. Aanmelden kan nog via nba.nl.