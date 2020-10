Tweede klap voor bedrijven, terwijl betalingsregelingen eerste lockdown nu aflopen

De nieuwe maatregelen van de regering gaan de economie raken. En anders dan bij de eerste lockdown kunnen bedrijven minder op coulance van hun bank rekenen. Daar komt bij dat betalingsregelingen uit de eerste lockdown nu aflopen.

Banken

Anders dan bij de eerste lockdown in april, zullen de banken dit keer niet met een algemene betaalpauze komen op de rente en aflossing van bedrijfsleningen, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de NOS. ‘Niemand heeft er belang bij, ook die ondernemer niet, als ze zich in de schulden blijven steken terwijl er geen toekomstperspectief is’, zegt Buijink.

Betaalpauzes

In het begin van de coronacrisis kwamen de banken met een regeling voor alle klanten die daar behoefte aan hadden. Bedrijven konden eenvoudig een betaalpauze van zes maanden aanvragen op hun kredieten, particuliere klanten hoefden drie maanden lang geen rente en aflossing te betalen op leningen en hypotheken. Bij ABN Amro hoefden bedrijven zelfs niets te doen, de bank stopte de incasso’s automatisch.

Naschokeffect

Dat gaf bedrijven toen lucht, maar brengt ze nu extra in problemen. Dat stelt hoogleraar economie Barbara Baarsma op BNR: ‘Deze tweede golf zet de economie onder druk, maar we hebben ook de naweeën van de eerste golf. Er zijn toen allerlei afspraken gemaakt om betalingen uit te stellen, betalingsregelingen. Die gaan nu aflopen, terwijl veel bedrijven in de zomer maar op halve kracht hebben kunnen werken. Ze hebben geen vet op de botten. We krijgen niet alleen de tweede golf en de maatregelen, maar ook het naschokeffect. Daarbij is het derde hulppakket afgezwakt. Het wordt nu tijd om dat pakket duidelijker te sturen. Het is heel generiek geweest.’