MKB-Nederland wil ‘stopregeling’

MKB-Nederland vraagt het kabinet om een maatregel die het makkelijk maakt om al dan niet tijdelijk te stoppen als ondernemer. Doel is een faillissement te voorkomen.

Geen verdienmodel

Veel bedrijven hebben op dit moment geen houdbaar verdienmodel, maar in de meeste gevallen is dat te wijten aan de coronacrisis, zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland op BNR Nieuwsradio. ‘Als dit maar lang genoeg duurt is op een gegeven moment het vermogen van zo’n ondernemer uitgeput. De overheid kan ook niet eindeloos doorgaan met steun en zegt in het huidige pakket al snel: in de eerste drie maanden krijg je nog volop steun. Daarna moet je je verdienmodel hebben veranderd of je hebt geen toekomst.’

Stopregeling

Het CNV is best bereid om na te denken over de noodzaak van een stopmaatregel maar vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen bedrijven die er zelf eigenlijk niets kunnen doen en bedrijven die niet levensvatbaar zijn en gewoon failliet gaan. Vonhof: ‘In een normale economie gaan mensen in surseance, komt er een curator, ga je failliet en wordt de waarde van het bedrijf verdeeld onder de partijen die nog geld krijgen. Wij zeggen: zorg er nou voor dat de Belastingdienst daarbij niet op één komt. En aan de banken: help ons de ondernemers niet meteen kaal te plukken.’

Kabinet

Als de penibele situatie aantoonbaar aan corona te wijten is, zou de overheid de transitievergoeding voor zijn rekening moeten nemen, meent Vonhof. Het kabinet besluit op 26 oktober of er extra steun komt voor branches die weer hard geraakt worden door de nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’.

In een interview met Accountancy Vanmorgen zei ‘reisaccountant’ Wilco Bouwman (Uwreisaccountant) dat veel reisorganisaties tijdelijk willen stoppen, in afwachting van betere tijden. ‘De mogelijkheden om kosten te besparen raken een beetje uitgeput.’

Bron: BNR

Foto: Guus Schoonewille