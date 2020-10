‘Flinke toename fysieke klachten door thuiswerken’

Ook voor een deel van de (nog altijd veelal thuiswerkende) accountants zal het herkenbaar zijn: last van schouders, nek, rug of arm na een dagje werken achter de laptop. Het aantal fysieke klachten onder thuiswerkers is de afgelopen tijd fors toegenomen. Dat constateert vakbond CNV op basis van een onderzoek onder ruim 2600 thuiswerkende leden.

Uitkomsten onderzoek

41% van de thuiswerkers heeft vaker last van fysieke klachten (last van schouders, nek, rug, arm) sinds zij thuiswerken door de coronacrisis, komt uit het onderzoek naar voren. 44% beschikt niet over een Arbo-verantwoorde werkplek. 35% weet niet of ze een goede houding aannemen tijdens het werk. Bijna 1 op de 10 gaat vaker naar de fysiotherapeut sinds ze thuiswerken. Een kwart van de thuiswerkers wil graag meer ondersteuning en tips om gezond te blijven.

Mentale belasting

Naast de toename van het aantal fysiek klachten signaleert de vakbond ook een hogere mentale belasting onder de ondervraagde leden: 36% voelt zich geïsoleerd, bijna een kwart voelt zich overbelast. 1 op de 3 ervaart meer concentratieproblemen. 28% is vaker uitgeput. 8% zit tegen een burn-out aan en eenzelfde percentage ervaart meer relatieproblemen met de partner.

Hogere productiviteit

De helft van de thuiswerkers zegt nu productiever te zijn en efficiënter te werken dan voor de coronacrisis. 1 op de 3 werkt meer uren en een kwart is creatiever. 51% is minder tijd kwijt aan nutteloze overleggen. Ook de vrijgekomen reistijd wordt voor een groot deel aan werk besteed.

Thuiswerkvergoeding

60% van de respondenten maakt door het thuiswerken kosten die ze niet door de werkgever vergoed krijgen. 29% stelt dat de werkgever de reiskostenvergoeding stop heeft gezet tijdens de crisis. 25% krijgt wel een thuiswerkvergoeding

Fitpakket voor thuiswerkers

Het CNV pleit er naar aanleiding van het onderzoek voor dat werkgevers hun thuiswerkers een fitpakket aanbieden. Met daarbij een online coach die hen fysiek en mentaal door de thuiswerkperiode heen loodst, plus een aantal vouchers voor een bezoek aan de fysiotherapeut of sessies met een personal sportcoach.