Accountantskantoor lag jarenlang overhoop met werknemers over pensioenen

Werknemers van een Rotterdams accountantskantoor hebben flink in de clinch gelegen met hun werkgever over schade die ze hadden opgelopen doordat hun werkgever niet waarschuwde voor de negatieve gevolgen van waardeoverdracht bij een wijziging van hun pensioenregeling. Over de kwestie is zelfs tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de schadestaatprocedure. De uitspraak is vorig jaar gedaan, maar werd pas recent gepubliceerd.

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2019:10871

Schending goed werkgeverschap

De zaak was door drie werknemers van het accountantskantoor aangespannen tegen de drie vennoten in de maatschap HLB Den Hartog Accountants & Adviseurs. In de schadestaatprocedure werd verwezen naar een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, dat op 16 februari 2016 Den Hartog veroordeelde om de schade te vergoeden die de drie hebben geleden als gevolg van de schending door Den Hartog van het goed werkgeverschap. De Hoge Raad heeft (in de hoofdzaak) het cassatieberoep van Den Hartog verworpen. Het arrest van het hof Den Haag is hiermee onherroepelijk geworden.

Verweer Den Hartog

In de schadestaatprocedure voerde Den Hartog als verweer aan dat het evident is dat de drie werknemers toch gekozen zouden hebben voor waardeoverdracht, ook als zij op adequate wijze door Den Hartog gewaarschuwd waren voor de daaraan verbonden risico’s. Den Hartog gaat daarbij volgens de rechtbank Rotterdam echter voorbij aan het gegeven dat het hof haar heeft veroordeeld de schade te vergoeden die de drie werknemers geleden hebben als gevolg van de schending van het goed werkgeverschap. ‘In die veroordeling ligt besloten dat [eisers] schade hebben geleden die vergoed moet worden na vaststelling daarvan in een schadestaatprocedure. Los van het speculatieve karakter van het verweer van Den Hartog, is dit verweer nu niet meer aan de orde. Aan bewijslevering op dit punt komt de kantonrechter dan ook niet toe.’

Bepaling schadeomvang

Ter vaststelling van de schadeomvang moet volgens de kantonrechter een vergelijking worden gemaakt tussen het pensioen waartoe de drie gerechtigd zouden zijn als geen waardeoverdracht had plaatsgevonden en het pensioen waartoe zij nu gerechtigd zijn. Over deze berekeningsmethodiek zijn partijen het eens, zij het dat Den Hartog van mening is dat de maatstaf daarbij niet moet zijn het pensioen waartoe zij nu gerechtigd zijn, maar het pensioen waartoe zij nu gerechtigd hadden kunnen zijn. ‘Uitgangspunt moet zijn de daadwerkelijk door [eisers] geleden schade, zodat aansluiting gezocht moet worden met de onweersproken gelaten feitelijke gegevens en geen ruimte is voor het aannemen van een mogelijk hoger pensioen dan feitelijk is gerealiseerd. Dat [eisers] onzorgvuldige of onredelijke beslissingen hebben genomen, waarop Den Hartog geen invloed heeft kunnen hebben, waardoor [eisers] nu een lager pensioen hebben dan redelijkerwijs had kunnen worden gerealiseerd, is onvoldoende onderbouwd.’

De rechtbank Rotterdam kwam daarom tot de slotsom dat de door de drie werknemers gehanteerde berekeningsmethode juist is en zal dienen als basis voor de vaststelling van de schade. De vennoten van het accountantskantoor werden vervolgens door de kantonrechter veroordeeld tot compensatie van de geleden schade volgens die berekeningsmethode.