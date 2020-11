Tulpenfonds biedt gratis gezondheidscoach voor ZZP’ers

Het Tulpenfonds, dat zelfstandigen via een schenkkring of een AOV een vangnet biedt bij arbeidsongeschiktheid, gaat alle ZZP’ers die er geestelijk of fysiek doorheen zitten als gevolg van de coronacrisis een gratis gesprek met een gezondheidscoach aanbieden.

Het fonds, een initiatief van de Acture Groep, wil daarmee coronastress bij zelfstandigen voorkomen. ‘De organisatie stelt per direct in totaal 20.000 uur gratis noodhulp ter beschikking.’ Iedere ZZP’er, aangesloten bij het Tulpenfonds of niet, kan zich er de komende drie maanden voor aanmelden via de website van het fonds. ‘Zowel bij werknemers als zelfstandigen neemt de stress van thuiswerken, onzekerheid, minder sociale contacten en alles gerelateerd aan het coronavirus toe, blijkt uit onderzoek.’

Een ander gebaar

Volgens oprichter Maudie Derks lijkt inperking van de maatregelen nog ver weg, mede omdat de komende maanden normaal gesproken al de maanden zijn waarin virussen welig tieren. ‘Anders dan werknemers hebben zelfstandigen niet de luxe van een werkgever die thuiswerkplekken faciliteert, leuke virtuele borrels organiseert of anderszins ondersteunt in roerige tijden. Terwijl op zijn tijd een luisterend oor echt het verschil kan maken. Standaard bieden we in onze dienstverlening een abonnement op preventie aan met de Gezondheidscoach, maar we vinden dat we in deze roerige tijden een ander gebaar moeten maken.’