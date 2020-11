Big Brother bedreigt rust van thuiswerker

Jonge werknemers blijken minder te stress te ervaren dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte. Een ander onderzoek waarschuwt juist tegen ‘stressverhogende’ controles van de werkgever.

8 procentpunt minder stress

Deloitte vroeg tussen november 2019 en januari 2020 bijna 18.500 twintigers en dertigers uit 47 landen, waaronder Nederland, naar hun werk en stressniveau. In april en mei van dit jaar interviewde het nogmaals 9.000 jonge werknemers. Zij ervoeren gemiddeld 8 procentpunt minder stress dan voor de coronacrisis. Dit is opvallend, omdat uit eerder Brits onderzoek bekend is dat de huidige twintigers en dertigers meer prestatiedruk ervaren dan leeftijdgenoten in vier voorgaande decennia. Millennials, grofweg geboren tussen 1983 en 1994, ervaren 33 procent meer sociale druk dan die vorige generaties. De druk die ze voelen om in het leven het ‘uiterste’ te bereiken, lag 10 procent hoger. Daarover schrijft NRC Handelsblad.

Rustiger werken

Een op de vijf jonge werknemers kampt volgens het CBS met burn-out verschijnselen. Dat is meer dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Deskundigen denken dat millennials minder stress ervaren doordat zij thuis rustiger kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze niet worden gestoord door binnenlopende collega’s. Ook de druk om te moeten presteren lijkt minder groot. Daar staat tegenover dat thuiswerken tot nieuwe stressklachten kan leiden door gevoelens van eenzaamheid en het gemis van collea’s.

Big Brother

Gisteren waarschuwde het Rathenau Instituut dat werkgevers met digitale middelen hun personeel steeds beter in de gaten kan houden. Dit leidt tot de toenemende robotisering van werknemers, aldus het Rathenau Instituut in een rapport dat donderdag aan de Kamer werd gepresenteerd. Nu werkenden door de coronacrisis massaal thuiswerken, hebben werkgevers behoefte hen op afstand te controleren. Zo kreeg vakbond FNV veel klachten over werkgevers die callcentermedewerkers dwongen hun webcam aan te zetten. ‘Er is zelfs software die om de zoveel tijd een screenshot van je beeldscherm maakt om te zien welke vensters er openstaan’, vertelde Rathenau-onderzoeker Djurre Das in de Volkskrant.

Vertrouwensrelatie

Deze controle kan stressverhogend werken. Werkgevers zetten dergelijke software in om de efficiëntie te verbeteren, maar bereiken volgens Das juist het tegenovergestelde. ‘Doordat mensen op hun vingers worden gekeken, ervaren ze stress en dat is juist contraproductief. Het schaadt bovendien de vertrouwensrelatie.’ De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid concludeerde vorig jaar ook al dat technologie werkenden meer ruimte en controle kan geven over hun werkzaamheden, maar vaak ook het tegenovergestelde doet.