Fiscus: aanvragen uitstel belastingbetaling in najaar fors toegenomen

Sinds de aankondiging van het uitstel van belastingbetaling hebben ruim 250.000 ondernemers van de regeling gebruik gemaakt, meldt de Belastingdienst. Ruim een vijfde heeft zijn belastingschuld inmiddels al afbetaald. Toch staat de teller op 4 november 2020 nog op 205.605 gebruikers van bijzonder uitstel van betalen vanwege corona. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim 11 miljard euro.

Betalingsuitstel verlengd

Het aantal nieuwe aanvragen is – door de aangescherpte kabinetsmaatregelen en de aanvraagdeadline van 1 oktober – in september fors toegenomen, meldt de fiscus. Op 3 november heeft het kabinet besloten de aanvraagtermijn voor coronagerelateerd betalingsuitstel te verlengen tot 1 januari 2021. Daardoor kunnen de ruim 4.000 aanvragen die ná de deadline waren binnengekomen, alsnog worden verwerkt. Sinds 4 november is het online aanmeldformulier aangepast, zodat ondernemers nieuwe aanvragen eenvoudig en snel kunnen indienen.

36 maanden per 1 juli

Op 1 januari 2021 vervalt het betalingsuitstel en moeten ondernemers hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de btw-aangifte over het laatste kwartaal van 2020, weer betalen. Voor de opgebouwde schuld krijgen zij meer tijd: ondernemers krijgen 36 maanden om het bedrag af te lossen en hoeven daar pas in juli 2021 mee te starten.

Zie ook: Fiscus zet alle informatie over verlenging uitstel van belastingbetaling online