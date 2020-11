NBA verlengt oude PE-regeling tot 1 april 2021

De NBA verlengt de oude PE-regeling tot 1 april 2021. Dit geldt alleen voor accountants die nog niet onder het nieuwe regiem vallen. De beroepsorganisatie stuurt vrijdag een brief aan haar leden.

Drie maanden verlenging

Dat bevestigen bronnen aan Accountancy Vanmorgen. De reden van de verlenging is dat veel accountants door corona dit jaar niet of moeilijk aan hun PE-verplichting kunnen voldoen. Veel cursussen en trainingen werden geannuleerd. Accountants hebben hierdoor langer de tijd nodig om de vereiste 40 PE-punten te halen. Het NBA-bestuur heeft besloten om accountants drie maanden langer de tijd te geven, dus tot en met 31 maart 2021, om aan hun puntenverplichting te voldoen. Een woordvoerder van de beroepsorganisatie wil alleen kwijt dat er vrijdag een brief met ‘aanvullende informatie over de PE-regeling’ aan leden zal worden gestuurd.

2 regelingen naast elkaar

De verlenging met drie maanden laat onverlet dat de nieuwe PE-regeling gewoon op 1 januari 2021, conform plan, gaat gelden voor de laatste groep van accountants die nog onder het oude regiem vallen. Het gaat om samenstellende accountants, accountants bij een niet-oob kantoor en accountants in business. Deze nieuwe regeling, die vanaf 2019 gefaseerd is ingevoerd, houdt in dat accountants jaarlijks geen vaststaand aantal van 40 PE-punten moeten behalen, maar op basis van een persoonlijk ontwikkelplan gerichte trainingen moeten volgen. Ook zijn er verplichte toetsen. Voor accountants bij de Big Four, de Belastingdienst, accountants bij een OOB-kantoor en accountants die vanaf 2019 ingeschreven staan, geldt dit nieuwe regiem al. Zij hebben niets met de verlenging te maken.

De complexiteit zit bij de accountants die per 1 januari 2021 met de nieuwe PE-regeling te maken krijgen. Voor hen gelden drie maanden lang twee verschillende PE-regiems. Wie in 2020 minder dan 40 PE-punten heeft behaald, zal vóór 1 april 2021 aan het benodigde aantal punten moeten komen. Tegelijk dienen zij een ontwikkelplan te maken voor héél 2021.