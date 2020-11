Administratiekantoor Marshoek: tabaksverbod nekslag voor kleine buurtsuper

Administratiekantoor Marshoek heeft 650 supermarkten als klant. Dat is bijna de helft van alle franchisenemers in Nederland. De database wijst onomstotelijk uit: de kleine supermarkt kan de tabaksomzet niet missen.

Preventieakkoord

Kinderen moeten opgroeien in een ‘rook- en tabaksvrije omgeving’. Dit staat in het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) in 2018 sloot. Omdat kinderen vaak in de supermarkt komen, doet het kabinet sigaretten daar in de ban. Vanaf 2024 mag er geen rookwaar meer in het schap liggen.

35 jaar

Administratiekantoor Marshoek is al 35 jaar gespecialiseerd in supermarkten. Vandaag de dag werken er 130 medewerkers bij het in Utrecht gevestigde bedrijf. Met 650 retailklanten beschikt Marshoek over een schat aan financiële gegevens uit de supermarktbranche. Tot op productniveau kent het administratiekantoor de omzetten. Daarom kan senior retailconsultant Joerie van Rens ook zo vertellen dat supermarkten met een omzet tot 50.000 euro per week zo’n 13 procent van hun omzet uit rookwaren halen. ‘Maar er zijn uitschieters tot 30 procent’, voegt hij toe.

Rendement 2,8%

Het zijn deze kleine buurtsupers die hard geraakt worden door het tabaksverbod per 2024. Niet de Albert Heijn met zeven ton weekomzet. Daar is tabak met 3 à 4 procent een vrijwel te verwaarlozen productgroep. Het gaat om de kleinere buurtwinkeltjes, die ook al te lijden hebben van de opkomst van online shoppen. Van Rens: ‘Onderaan de streep is het rendement van een kleine supermarkt 2,8%. Hun marge zal door het tabaksverbod met 1,3% zakken. Dan blijft er weinig over.’ Hij verwacht dat supermarkten zullen moeten overleven door andere productgroepen aan te boren. Hij denkt dat vooral convenienceproducten kansrijk zijn. ‘Belegde broodjes, kant-en-klaar-maaltijden, pizza’s. Dat soort dingen.’

2 miljard omzet

In 2018 verkochten de supermarkten gezamenlijk meer dan 2 miljard euro aan sigaretten en shag, meldde vakblad Distrifood op basis van cijfers van marktonderzoeker IRI. In dat jaar was de totale supermarktomzet 38,7 miljard euro. Het sigarettenmerk Marlboro (van fabrikant Philip Morris) is in de Nederlandse supermarkten qua omzet het grootste A-merk, met een omzet van 508 miljoen euro in 2019. In supermarkten wordt ongeveer de helft van het totaal aantal sigaretten verkocht. De supermarktbranche laat al langer weten niets in een verbod te zien. Vooral omdat de verkoop voor aanloop zorgt: wie een pakje haalt, schaft misschien ook nog wel wat andere boodschappen aan.