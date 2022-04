Supermarkt kan geen beroep doen op huurverlaging vanwege pandemie

Heeft een Indiase supermarkt aan de rand van een winkelcentrum dermate veel last gehad van de coronamaatregelen dat de (achterstallige) huur gematigd mag worden? Nee, oordeelt de kantonrechter in Amsterdam. De zaak moet net als andere supermarkten als essentiële winkel worden aangemerkt.

De supermarkt Nanse, gespecialiseerd in Indiase levensmiddelen, huurt in 2019 van Unibail Rodamco ruim 400 m² winkelruimte in Amstelveen voor € 28.104,85 per kwartaal. De huurbetalingen lopen vanaf het begin niet soepel, wat leidt tot overleg tussen de accountant van Nanse en verhuurder Unibail. Dat levert een eenmalige betaling van ruim € 16.000 op. Eind 2021 is de achterstand opgelopen tot ruim een ton en voor Unibail is de maat vol: die eist bij de rechter ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van het pand.

Bijna geen klanten gehad

Nanse stelt echter dat er door de coronamaatregelen bijna geen klanten zijn geweest en dus ook bijna geen omzet. De winkel is in 2020 maar af en toe open geweest en in 2019 zijn de deuren pas eind november geopend omdat eerst is verbouwd. Overmacht, aldus de uitbater, die een betalingsregeling wil. De kantonrechter verwijst naar het oordeel van de Hoge Raad dat een huurder die door de overheidsmaatregelen niet of slechts in geringe mate zijn bedrijf kan exploiteren, een huurprijsvermindering kan krijgen.

Maar dat gaat hier niet op: ‘Vast staat dat de supermarkt die Nanse in het gehuurde exploiteert, een ‘essentiële’ winkel is volgens de overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie zodat de kantonrechter ervan uitgaat dat Nanse niet getroffen is geweest door verplichte sluitingen.’ Desondanks beweert Nanse dat er heel weinig klanten kwamen in de coronaperiode, juist ook omdat andere winkels in het winkelcentrum wel gedwongen gesloten zijn geweest.

Oorzakelijk verband niet gebleken

Unibail vindt dat geen argument omdat de winkel aan de buitenrand van het eigenlijke winkelcentrum zit, zodat klanten niet gehinderd werden door eventuele sluiting van (andere) winkels in het winkelcentrum. ‘Bovendien heeft Unibail geconstateerd dat Nanse de supermarkt ook gesloten hield op dagen en tijdstippen dat er geen sprake was van een landelijke sluiting van niet-essentiële winkels waarbij heeft te gelden dat veel supermarkten juist door de coronamaatregelen qua omzet hebben geplust.’ Daar heeft Nanse geen tegenbewijs voor geleverd. En dat brengt de kantonrechter tot de conclusie dat er geen oorzakelijk verband is tussen de overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie en het omzetverlies dat Nanse claimt. ‘Uit de door Nanse overgelegde boekhoudgegevens blijkt een dergelijk oorzakelijk verband ook niet zonder meer terwijl op haar beurt van Nanse wel verwacht mag worden dat zij maatregelen treft (denk aan: click-and-collect of online verkoop) om eventuele omzetvermindering te beperken. Daarvan is allemaal niet gebleken. Zij stelt geen aanspraak op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te hebben kunnen maken omdat zij eerst in 2019 met haar onderneming is begonnen. Dat zij ter zake een aanvraag heeft gedaan is echter niet gebleken. De kantonrechter concludeert dan ook dat er geen reden is waarom Nanse de volledige huur niet zou moeten voldoen.’

De Indiase supermarkt moet daarom het veld ruimen en de achterstallige huur plus boete betalen, zo luidt het vonnis.

Rechtbank Amsterdam, 15 maart 2022