Hoe Flynth’s supermarkt-dashboard omzetlekkage voorkomt

In de supermarktbranche zijn de marges flinterdun. Supermarktondernemers moeten scherp inzicht hebben in hun bedrijfsprestaties om marges op peil te houden. Flynth is gespecialiseerd in deze branche en biedt ondersteuning met geavanceerde dashboards.

Ruud de Keijzer AA, senior accountant food en retail bij Flynth en Folkert de Haan, AA voorzitter productgroep dashboarding van Flynth vertellen hoe supermarkten met actuele cijfers hun marge kunnen veiligstellen.

Supermarktondernemers hebben specifieke informatiebehoeften die verder gaan dan standaard financiële rapportages. “Onze klanten willen bijvoorbeeld inzicht in weekomzet, bezoekersaantallen, vloeroppervlakte, voorraadposities, personeelskosten en grijze derving”, zegt Folkert. “We spreken echt de taal van de supermarktondernemer.”

Om aan deze behoeften te voldoen, biedt het kantoor Flynth Vision aan, waarmee ondernemers kunnen sturen op cijfers. Visionplanner is één van de softwarepakketten die Flynth hiervoor gebruikt. “Vroeger werkten we met Excel en PDF’s, maar dat was beperkt en foutgevoelig,” vertelt Ruud de Keizer. “Nu importeren we data rechtstreeks uit de boekhouding. Zo ontstaat een veel completer en actueler beeld.”

Diepgaande inzichten per productgroep

Een belangrijk aspect van de dashboards is het inzicht dat ze bieden in de omzet per productgroep. “We kunnen bijvoorbeeld de tabaksomzet nauwkeurig monitoren,” legt hij uit. “Dit is cruciaal voor ondernemers, zeker gezien de veranderende wetgeving rond tabaksverkoop. Daarnaast bieden we inzicht in andere productgroepen zoals vers, kruidenierswaren en non-food. Dit stelt ondernemers in staat om snel te zien waar hun sterke punten liggen en waar verbetering mogelijk is.”

Actuele stuurinformatie

Elke vier weken levert Flynth zijn supermarktklanten een tussentijdse rapportage op detailniveau. Hierdoor kunnen ze snel bijsturen. Een cruciaal aspect van de dienstverlening van Flynth is het helpen voorkomen van omzetlekkage bij supermarktondernemers. “We hebben verschillende dashboards ontwikkeld die specifiek gericht zijn op het identificeren en aanpakken van potentiële bronnen van omzetlekkage. Een voorbeeld hiervan is ons emballage-dashboard. We monitoren drie verschillende emballagestromen: winkelverkoop, winkeltransport en ladingdragers. Als we zien dat de emballagestromen oplopen, kan dat duiden op problemen in het proces die de ondernemer veel geld kunnen kosten.”

Naast emballage kijkt Flynth naar andere bronnen van potentiële omzetlekkage, zoals grijze derving – een term die verwijst naar onverklaarbare voorraadverschillen of diefstal. “Door deze zaken nauwkeurig te monitoren en tijdig te signaleren, helpen we ondernemers om hun winstgevendheid te optimaliseren en onnodige verliezen te voorkomen,” aldus De Keizer.

Voordelen voor supermarktondernemers

De gespecialiseerde aanpak en slimme dashboards bieden supermarktondernemers tal van voordelen. “Ze krijgen real-time inzicht in hun omzet, exploitatie, voorraad en balansposities,” somt Folkert de Haan op. “Ze kunnen zelf KPI’s benoemen en we importeren hun begrotingen. Zo hebben ze altijd een actueel overzicht van hun financiële situatie.”

Een ander belangrijk voordeel is de snelheid waarmee de jaarrekening kan worden opgesteld. De Haan: “Omdat we gedurende het jaar alles bijhouden, kunnen we al in februari de eerste jaarcijfers met onze klanten bespreken. Dat geeft hen een enorme voorsprong in hun bedrijfsvoering, maar ook in onze planning.”

Bovendien helpt deze aanpak ondernemers om hoge boetes van de Belastingdienst te voorkomen. “Door continu actuele cijfers te hebben, kunnen we tijdig bijsturen en ervoor zorgen dat de voorlopige opgelegde belastingaanslag nauwkeurig is,” legt De Haan uit. “Met de huidige hoge rentepercentages voor te late afdrachten – 8% voor inkomstenbelasting en 10% voor vennootschapsbelasting – kan dit ondernemers duizenden euro’s besparen.”

Vaste prijzen voor betere samenwerking

Flynth werkt met vaste prijzen voor de dienstverlening aan supermarkten. “Ondernemers krijgen geen rekening voor ieder telefoontje,” zegt De Keizer. “Daardoor is de samenwerking beter en zijn ondernemers eerder geneigd om in een vroeg stadium informatie te delen of ons te betrekken bij vraagstukken. Het zorgt voor een open en constructieve relatie.”

Uitdagingen en continue ontwikkeling

De branchespecialisatie stelt ook hoge eisen aan Flynth zelf. Het kantoor moet continu aansluiting houden met organisaties zoals Plus, Spar, Jumbo en Albert Heijn. “Als zij overstappen naar een ander systeem, moeten wij mee”, vertelt Ruud de Keijzer. “Ook moeten we ons conformeren aan de rapportagestandaarden van de grossiers en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de branche.”

Daarnaast kijken er vaak externe stakeholders mee bij de rapportages, zoals banken of franchisegevers. “Dat stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze cijfers. Vraagposten worden direct in de betreffende periodes met de klant kortgesloten”.

Advies voor branchespecialisatie

Voor accountantskantoren die branchespecialisatie overwegen, heeft Ruud een duidelijk advies: “Zorg dat je ondernemers hebt die waarde hechten aan je manier van rapporteren en bereid zijn daarvoor te betalen. Bouw vervolgens een netwerk op binnen de branche en investeer in kennis en systemen. Het is een investering die zich op termijn dubbel en dwars terugbetaalt in klanttevredenheid en efficiëntie.”

Flynth combineert branchespecialisatie met slimme technologie voor het vertalen van cijfers naar inzichten die supermarktondernemers helpen excelleren ondanks continue margedruk. Hun geavanceerde dashboards en proactief advies optimaliseren bedrijfsvoering en voorkomen fouten en boetes.

