NBA publiceert beleidsstandpunten

De NBA heeft de eerste drie van een nieuwe reeks ‘beleidsstandpunten’ gepubliceerd: over continuïteit, klimaatprestaties en digitalisering van informatie.

Toekomstbestendigheid

De NBA vindt dat organisaties met een bestuursverslag verplicht moeten worden om hierin een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ op te nemen. “De wijze waarop organisaties momenteel hierover rapporteren en waarop accountants hierover communiceren in hun controleverklaring wordt door veel gebruikers van jaarverslagen als onvoldoende ervaren”, aldus de NBA. “Het is wel van belang dat de toekomstbestendigheidsparagraaf niet een ‘boiler-plate text’ wordt waarin ieder jaar standaard dezelfde zinnen worden gepubliceerd.”

Duurzaamheid in jaarverslag

Ook vindt de NBA dat ondernemers die een jaarverslag uitbrengen, hierin moeten rapporteren over hun klimaatprestaties. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. “De NBA is van mening dat de vermelding van doelen en prestaties op het gebied van klimaat, zoals CO₂-uitstoot, dienen te worden opgenomen in de ‘niet-financiële informatie’ van het bestuursverslag. Hiervoor dienen ondernemingen adequate meet- en rapportagesystemen in te richten.”

Digitale snelweg

Ten slotte wil de beroepsorganisatie de komst van de ‘digitale snelweg’ bevorderen. Bedrijven en andere organisaties moeten veel financiële informatie toesturen aan bijvoorbeeld toezichthouders, banken, KVK, de Belastingdienst of het CBS, aldus de NBA. “Door financiële gegevens en accountantsverklaringen gedigitaliseerd te verzenden neemt de datakwaliteit toe, evenals de transparantie en de controleerbaarheid. Ook maakt digitalisering van de data een efficiënte verwerking mogelijk, met een hoog niveau van betrouwbaarheid.” Tweerichtingsverkeer is hierbij dan wel van belang, zo stelt de beroepsorganisatie. Uitgangspunt van de NBA is om in de komende periode de reeks beleidsstandpunten geleidelijk verder uit te breiden.

Bron: NBA