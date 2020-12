2020 | MAART | Nieuwe afko’s burgeren snel in

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: maart. Corona sloeg toe in Nederland, accountantskantoren namen maatregelen, het land ging in ‘intelligente lock-down’ en we maakten kennis met nieuwe afkortingen TOGS en NOW.

Er was nog veel onduidelijk over het coronavirus, maar de impact op de economie werd in maart al snel duidelijk. Op 16 maart sprak premier Rutte het volk toe vanuit het Torentje. Dat was voor het eerst sinds Joop den Uyl het land in 1973 voorbereidde op de oliecrisis.

1. Accountancy

Kantoren nemen maatregelen

EY vroeg alle eigen medewerkers niet gezamenlijk op wintersport te gaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook veel andere accountants- en advocatenkantoren namen maatregelen, bleek uit een rondgang van het FD. Ook mochten EY-medewerkers intern geen bijeenkomsten meer organiseren met meer dan 25 mensen, om bij een mogelijke besmetting te voorkomen dat er te grote aantallen mensen in één klap in quarantaine moeten.

Bij PwC richtte een taskforce op die de situatie nauwlettend in de gaten hield. Ook andere accountantskantoren namen maatregelen. Volgens een poll van Accountancy Vanmorgen werkte op 16 maart driekwart van de accountants thuis.

SRA publiceerde een protocol dat kon dienen om medewerkers en klanten te informeren over wat gedaan kon worden om verspreiding en besmetting te voorkomen en te beperken. De NBA bracht een aantal NBA Alerts uit en gaf leden uitstel voor de PE-verplichtingen over 2019 tot juni 2020. RJ-Uiting 2020-5, gepubliceerd op 26 maart, beschreef de impact van het coronavirus op de jaarverslaggeving 2019.

NOW regeling

De Werktijdverkorting regeling werd vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte op 30 maart de voorwaarden bekend. Vanaf 6 april konden bedrijven bij het UWV een aanvraag indienen. Uiteindelijk zouden 140.000 bedrijven dit doen. Er werd voor bijna 8 miljard euro aan loonsubsidie verstrekt.

Maatregelen accountantssector

Ondertussen ging de ministerraad akkoord met maatregelen van minister Hoekstra van Financiën om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Hij kondigde heldere criteria voor het meten van kwaliteit aan, het toezicht ging in zijn geheel onder de AFM vallen en de grootste accountantsorganisaties zouden verplicht worden een raad van commissarissen te hebben waarmee intern toezicht beter wordt geborgd. De AFM sprak van een ‘goede mogelijkheid om kwaliteit op hoger niveau te brengen’. De SRA was positief over de door het kabinet voorgestelde maatregelen om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren. Aandachtspunten vond de SRA het helder vastleggen van definities en samenwerking bij de uitwerking van toezicht-nieuwe stijl.

Audit top 30

In maart publiceerde Accountancy Vanmorgen zijn eerste Audit Top 30. Deze rangschikking, andere dan reguliere top 30 van accountantskantoren, focust expliciet op de door kantoren behaalde omzetten op basis van uitgevoerde assurance-opdrachten. Gezamenlijk behaalden de kantoren in de Audit Top 30 een auditomzet van ruim € 1,5 miljard in 2019. In totaal waren er 273 kantoren met een controlevergunning. De 243 overige kantoren met een controlevergunning behaalden gezamenlijk – naar onze schatting – een auditomzet € 65 miljoen. Van de € 1,5 miljard auditomzet van de Audit Top 30 namen de ‘Big 6’ (OOB-vergunninghouders) ruim € 1,3 miljard voor hun rekening. Dat is ca. 85% van het totaal.

2. Fiscaal

Op 1 maart begon het aangifteseizoen met de beschikbaarheid van de vooringevulde belastingaangifte. De servers van de Belastingdienst raakten meteen oververhit: honderdduizenden mensen konden niet inloggen.

De Belastingdienst floot zichzelf na protest van onderwijsbond AOb terug. De fiscus zag bij nader inzien af van het belasten van een jubileumgratificatie voor een onderwijzer, mede omdat de regels voor eigen personeel veel soepeler zijn.

3. Opmerkelijk

Een beetje ouder wil graag de held zijn van zijn of haar kinderen. Met belangrijk, interessant werk. Maar als je accountant bent, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat was het onderwerp in een aflevering van het kinderprogramma ‘De regels van Floor’. De vader van Floor was accountant en wilde graag over zijn vak vertellen tijdens de carrièredag op de basisschool van zijn dochter. Staand voor een white board oefende hij thuis zijn presentatie. ‘In de accountantswereld zeggen we altijd: zonder calculator geen casus.’ Niet cool, vond Floor. En toen moest de presentatie voor haar klasgenoten nog komen.

4. Best gelezen, meest gereageerd

Maar liefst 74 reacties kwamen er op het bericht ‘Veel ondernemers vallen nog buiten de boot bij noodloket’. Het gros van de reacties was van verontwaardigde en teleurgestelde ondernemers, die niet in aanmerking bleken te komen voor 4.000 euro eenmalige steun, de TOGS-regeling. Onder druk van ondernemersorganisaties zou het kabinet de grenzen van de TOGS-regeling flink oprekken, al bleven er beroepsgroepen die geen aanspraak konden maken op de noodsteun. Volgens het kabinet kon dat niet anders: de regeling moest er snel komen en was dientengevolge grofmazig.

5. Branchenieuws

