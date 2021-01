Aantal faillissementen vorig jaar uitzonderlijk laag

Rechtbanken hebben vorig jaar een uitzonderlijk laag aantal faillissementen uitgesproken: ongeveer 3900. Driekwart daarvan waren rechtspersonen en een kwart natuurlijke personen. In 2019 werden veel meer faillissementen uitgesproken: 4776 in totaal. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Laag aantal opvallend

De hoeveelheid uitgesproken faillissementen daalt al jaren. Zo werden in 2009, ten tijde van de kredietcrisis, ruim 11 duizend faillissementen uitgesproken. Maar met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen in 2020 opvallend te noemen, vindt de Raad voor de rechtspraak. ‘Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval. De oorzaak het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en het is nog te vroeg om conclusies te trekken.’

Weinig aanvragen door schuldenaren

Wel valt op dat er op dit moment relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen, meldt de Raad. Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag. Bovendien is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.

De faillissementscijfers zijn nog niet helemaal definitief. Aan het einde van elk jaar worden de faillissementscijfers door de rechtbanken aan extra controles onderworpen, waardoor deze nog licht kunnen veranderen. Daarom wordt op dit moment door de Raad voor de rechtspraak nog geen exact aantal faillissementen voor 2020 genoemd.

Meer informatie: Faillissementscijfers