Minder stoppende bedrijven, vooral bij financiële instellingen

Eind vorig jaar liet een opmerkelijke trendbreuk zien in het aantal stoppende bedrijven, constateert de Kamer van Koophandel. Het aantal stoppende bedrijven is in de maand december 2020 met 11% afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Afgelopen maand (december 2020) waren er 16.725 stoppers, tegenover 18.768 in december 2019.

Dat is opmerkelijk omdat september en oktober 2020 nog een forse toename van het aantal stoppers lieten zien ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder met resp. 39% en 45%. De maand november liet al een afvlakking van deze groei zien met `slechts’ 5% meer stoppers dan in november 2019. In de maand december is de groei van het aantal stoppers dus omgeslagen in een afname van 11% ten opzichte van december 2019.

Starters

Het aantal startende ondernemingen steeg met maar liefst 19% ten opzichte van december 2019, van 20.478 naar 24.351. Alleen de maand juni liet een grotere stijging van het aantal starters zien, toen waren het er 20% meer dan in juni 2019. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 1 januari 2.078.716.

Stoppers in de sector Financiële instellingen

Een sector die er uit springt is de sector Financiële instellingen. Deze sector had met 241 stoppers 33% minder stoppers dan in 2019, toen het er nog 362 waren. Als verder wordt ingezoomd op deze sector dan vallen twee branches op. Het aantal stoppers in de branche Vermogensbeheer nam in december 2020 (67) met 49% af in vergelijking met december 2019 (132). Bij de branche Kredietverstrekking was een afname van 40% te zien in het aantal stoppers. Waren er in december 2019 nog 78 stoppers in deze branche, in december 2020 waren dit er 47.

Dalende trend in aantal faillissementen zet door

De trendrapportage van de KvK laat duidelijk zien dat de dalende trend in het aantal faillissementen doorzet in december. Was er in december 2019 nog sprake van 240 faillissementen, in december 2020 waren het er 161. Deze afname van 33% is wel de laagste van de laatste drie maanden van 2020.

Trendrapportage Bedrijfsleven